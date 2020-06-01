Звезда показала, чем ее наградила природа

Американская супермодель Эмили Ратаковски сверкнула безупречными формами в платье с глубоким декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на первом снимке модель позирует в платье с глубоким декольте, демонстрируя внушительные прелести. Как можно заметить, из-под платья выглянуло лишнее, из-за чего ей пришлось заретушировать снимок.

На другой фотографии Ратаковски позирует уже в другом наряде, но также в декольте.

Однако поклонники Ратаковски не смогли что-либо сказать, ведь фотографиями она поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски умеет поражать поклонников откровенными образами.

Фанаты звезды создали страничку, где публикуют различные фото знаменитости.

Так, на одном из последних снимков Эмили предстала купальнике своего бренда.

Модель позировала в полупрозрачной блузе для пляжа и в плавках-бикини, такой же расцветки.

Звезда позировала на газоне, расставив ноги. Ратаковски слегка выгнулась, и продемонстрировала идеальные изгибы своего тела.

Стоит отметить, что блуза была расстегнута вначале и в конце, и это придавало образу большей пикантности.

Модель потянула за бикини и приоткрыла виды на тонкую талию с плоским животом: "Горячая крошка".

За пять часов пост собрал всего около 30 лайков, однако пока группа не столь популярна, и такая маленькая активность связана именно с этим.

Напомним, горячая Ратаковски в крохотном купальнике засветила роскошный бюст

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