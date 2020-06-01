Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, прославившаяся благодаря своей необычной внешности, снялась в новой фотосессии в кружевном белье

Молодая модель любит устраивать рекламные съемки для продвижения брендового белья или купальников, девушка каждый раз сверкает на новых кадрах в разном образе. Не редко Эби примеряет весьма смелые кружева, совсем не скрывающие ее фигуру. Свои достоинства она также не прячет, поэтому поклонники модели в социальной сети Инстаграм постоянно одаривают ее комплиментами, сообщает Politeka.net.

В этот раз Эби предстала в роковом образе, примерив красное белье с подвязками. Девушка дополнила соблазнительный вид блестящим макияжем и приняла как можно более удачную позу, чем сразу же привлекла внимание к себе.

«Okkkkkkkk я так люблю празники. Скажите, когда ваш день рождения? Мой зимой, у кого совпадает с моим?», - написала девушка.

Ответы фанатов не заставили себя ждать:

«Мне нравятся хорошие, хорошие бюстгальтеры», «Ух ты. Захватывает дух!!😘👋😉❤️💯😍😀!», «ты должна сделать сеточку с ремешком 😬 👍 🎉🌹🌹🌹Детка, ты выглядишь очень круто, я хочу встретиться с тобой 💋💋💋💋💋💋🍆💦💦💦», «Детка, твой день рождения такой же, как мой, ты такая великолепна», «Ты супер соблазнительная, детка, что ты с нами творишь?».

До этого модель решила показать, как развлекается у бассейна и покоряет видом стройной фигуры в прозрачном халатике. Похоже, девушка не скучает на отдыхе и любит поражать образами даже в купальниках.

Девушка предстала в прозрачном халате-сеточке с розовыми вставками на рукавах и необычном бикини с сердечками. Таким же лифчиком девушке удалось едва ли прикрыть пышные формы. Эби также удивила ярким макияжем с аккуратной укладкой. Став похожей на куклу "Барби", девушка восхитила фигурой, фанаты сразу же написали, что с такими "куклами" хочется играть.

Причем Эби не стесняется своего тела, поэтому также примеряет и смелые кружева, почти что не скрывающее достоинства. К примеру, на одном из новых кадров девушка надела синее кружевное нижнее белье.

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