Известный журналист Отар Кушанашвили заявил, что балерина Анастасия Волочкова выдает грузчика за своего возлюбленного

Такое заявление он сделал в эфире передачи "Ты не поверишь!". Журналист обвинил Волочкову в том, что она обманывает публику, рассказывая о своем возлюбленном и публикуя фото с ним. Кушанашвили уверен, что Волочкова использует для съемок подставных лиц.

«Вы видели его? Так это грузчик на фотографиях!», - остро подметил телеведущий.

Как известно, Волочкову в последнее время очень часто обвиняют в том, что она придумала себе кавалера, которого на самом деле не существует. Такие же претензии ей предъявляла Ксения Собчак. Сама Волочкова своего мужчину показывает лишь частями. Например, недавно она опубликовала его руки, а на некоторых общих снимках его просто невозможно разглядеть. Волочкова даже говорила о планирующейся свадьбе, но пока реального любовника балерины никто не видел.

Впрочем, заявление о грузчике не выглядит таким уж абсурдным на фоне заявлений бывшего любовника Волочковой, бизнесмена из Твери Владислава Фоменко. Он рассказал журналистам, что почти полгода жил с балериной, тратил на нее много денег и «не вылезал из постели». Волочкова даже говорила ему о возможной беременности, но потом он застукал ее в сауне с ее водителем.

Напомним, что развязная Волочкова продемонстрировала всю свою "красоту" без штанов: "икона не спасет".

Как сообщала Politeka, неугомонная Волочкова разделась и выставила напоказ свой увядший веник: "Сколько можно?".

Также Politeka писала, что Волочкова без штанов переступила черту, показав срамные места: "Никакие антисептики не помогут".