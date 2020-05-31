Російська балерина Анастасія Волочкова не посоромилася навіть ікони заради відвертого фото
Вона поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
У Росії триває карантин через китайського вірусу. Анастасія Волочкова змушена сидіти без концертів, але регулярно розповідає про своє життя в соцмережі.
Вона опублікувала селфи в тренувальній формі. Судячи по знімку, балерина натягнула трико на голе тіло і не одягла під низ білизна. Анастасія Волочка намагається виглядати підтягнуто і хвалиться ідеальною фігурою, але роки беруть своє. На одному з фото добре видно зморшки на обличчі - тут навіть ікона не врятує, яка стоїть на туалетному столику.
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Анастасія Волочкова пише, що продовжує тренуватися вдома і в залі, а також паритися в лазні. До неї регулярно приїжджають гості, які всупереч карантину влаштовують гуляння.
"Єдине, про що я шкодую, так це про те, що вже два місяці я не можу виходити на сцену, танцювати, співати, розділяти сцену з нашими учасницями дівчатками, з моєю командою, чути овації глядачів і відчувати їх тепло, отримувати квіти на сцені", - поділилася Волочкова в описі.
Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків.
А ще Politeka писала, що безсоромна Волочкова задерла балетну пачку і засвітила пікантні місця.
Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях.