Скандально відома своєю любов'ю епатувати публіку російська балерина Анастасія Волочкова знову вразила відвертістю

На сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала фото з балетного залу в своєму особняку, передає Politeka.net.

На знімку вона стоїть біля балетного станка, зробивши вертикальний шпагат. Волочкова підняла праву ногу, обхопивши її рукою і демонструючи своєму мільйону підписників знамениту розтяжку.

І все б нічого, однак цю вправу 44-річна балерина робить в купальнику, показавши своїм шанувальником, м'яко кажучи, не зовсім пристойний ракурс.

У підписі до світлини Настя в черговий раз поміркувала про свій професіоналізм і талант, а також не обійшла увагою хейтерів. За її словами, «обговорювати, засуджувати, виливати цебра бруду і пліткувати, звичайно, легше, ніж піти і зробити так само».

«Але ці все, "кидачі бруду😝" повинні пам'ятати про те, що до адресата, захищеного силою добра, професіоналізму і позитиву, їх бруд не долітає! А в їхніх руках це лайно залишається так надовго, що ніякі антисептики не допоможуть😂😂😂 Будьте добрішими один до одного, і ваше життя буде сповнене любові і достатку.😊», – написала балерина.

Зазначимо, що подібні слова і такого плану фото не раз оберталися для неї тоннами критики і засудження. Тому вона вже кілька разів закривала можливість коментувати свої публікації.

Постійні випади в бік тих, хто нібито заздрить талантам і успіху балерини, вже давно стали притчею во язицех, як, власне, і її шпагати в мікрокупальниках в найрізноманітніших локаціях.

Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат у компанії чоловіків.

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