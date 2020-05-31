44-річна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала публіку безсоромними фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких спочатку позувала в одязі та з традиційним букетом троянд, а потім відкинула зайву скромність і тісний наряд, забравшись в купіль.

Так, Анастасія вкотре похвалилася довгими ногами, показавши себе в крихітних джинсових шортиках. Ненафарбована Волочкова, тримаючи в руках білі троянди, постояла біля каміна, а потім плюхнулася на диван.

Після цього балерина нескромно стягнула з себе одяг, пірнувши в дерев'яну бочку з крижаною водою. Благо, при цьому зірка прикрилася банним віником - щоб уж остаточно не добивати й так шоковану публіку.

"Дощовий вечір був прикрашений чудовою компанією, білими трояндами, російською лазнею, крижаною купіллю, затишком і романтикою гостьового будинку.🌺🔥😊 Чудова ізоляція!🔥", - підписала кадри Анастасія.

За годину пост лайкнули більше 1500 чоловік, але ось висловити своє захоплення користувачі так і не змогли, так як балерина закрила можливість коментувати її фото. Варто відзначити, що це далеко не перший раз, коли артистка показує себе оголеною з віником - "скільки можна?" - запитували у зірки в останній раз.

Раніше ми повідомляли, Волочкова, остаточно втративши скромність, повернулася до камери під час тренування найпікантнішим місцем. При цьому зірка була в нескромному вбранні - блакитному боді. Анастасія високо задерла ногу, застигнувши в такому положенні.

"Але ці всі, хто "кидається брудом😝" повинні пам'ятати про те, що до адресата, захищеного силою добра, професіоналізму і позитиву, бруд не долетить! А в їхніх руках це дер*мо залишається так надовго, що ніякі антисептики не допоможуть😂", - накинулася балерина на недоброзичливців під цим фото.

Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків.

А ще Politeka писала, що безсоромна Волочкова задерла балетну пачку і засвітила пікантні місця.

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях.