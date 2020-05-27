Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова потрапила у черговий скандал через стосунки з чоловіком

Один з коханців Волочкової поділився подробицями про їх спільне життя з російськими журналістами. Бізнесмен з Твері Владислав Фоменко зізнався, що у нього був роман з балериною протягом приблизно півроку. За його словами, Волочкова була вагітна від нього.

Чоловік розповів, що вони познайомилися в 2014 році. Їхні стосунки розвивалися стрімко. Фоменко переконує, що Волочкова вміє зводити чоловіків з розуму.

«Ми заселилися в готелі цього ж розважального комплексу і просто потонули в любові. Не вилазили з ліжка», - зізнався бізнесмен, який через балерину кинув сім'ю.

Фоменко запевняє, що жив з балериною і обговорював з нею спільне майбутнє. Одного разу Волочкова заявила, що, можливо, вагітна. Бізнесмен розповідає, що цілував і гладив її животик, а потім застав Волочкову в сауні з її водієм.

«Це було в тому самому новому будинку, де йшов ремонт, де ми планували ростити нашого малюка», - зазначив обдурений чоловік.

Він також поскаржився, що Волочкова за час роману викачала з нього багато грошей. Новий будинок відремонтував їй теж він, так як робочим балерина відмовилася заплатити, а з бригадою домовлявся саме Фоменко.

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