Украинский хореограф, судья известных талант-шоу Влад Яма ошарашил фото с четырехлетним сыном

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показал, как они с Леоном (так зовут мальчика) впервые за время самоизоляции отправились в кафе. Влад Яма воспользовался тем, что с 11 мая в стране смягчили карантин и позволили работу различных заведений, в том числе и с летними площадками, и решил сводить сына развлечься.

Сначала отец с сыном едут на авто - малыш, естественно, сидит сзади, а затем они уже наслаждаются едой за столиком в кафе.

Примечательно, что Влад обработал кадры в графическом редакторе, "прицепив" ребенку "крутые" солнцезащитные очки и тоненькие усики - выглядит весьма забавно, "во дает!"

"Сидим впервые за 2 месяца" и "человек на серьезном", - так подписал кадры хореограф.

Ранее мы сообщали, звездный судья проекта "Танцюють всі" Влад Яма похвастался женой Лилианой и ребенком, опубликовав их фото в Инстаграм.

Лилиана в необычном белом платье-рубашке с корсетом на талии присела рядом с малышом, поцеловав его в губки.

"Как же я мечтал о Сыне!.. Спасибо", - подписал Влад.

Милое фото собрало уйму комментариев: "Сын Ваша копия", "Красивое фото и сын красавчик. Ну теперь еще нужна и девочка", "Красавчик!!!! Хоть только профиль видно, но все равно красотун", "Какие они красивые у вас", "Про что можно мечтать, когда счастье рядом".

Также мы писали, что жена Ямы сверкнула упругими прелестями в купальнике на архивном снимке. Брюнетка позировала, обняв пальму. При этом невозможно не восхититься пленительными изгибами ее стройного тела.

Напомним, Влад Яма впервые показал маленького сына, жена не сдержалась: "Ваша копия".

Как сообщала Politeka, фото молодого Влада Ямы с семейством вызвало фурор в сети: "Был жених еще тот".