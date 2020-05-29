Аліна Гросу вразила гарячим виступом на російському телебаченні

Зірка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На кадрах можна побачити виступ молодої української співачки на російському телеканалі «ТНТ» (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Оголошує її вихід скандальна російська ведуча Ольга Бузова.

Гросу виконала свою пісню «Заарештований». Для виступу вона вибрала зухвалий наряд, що складається з чорного плащика, під якими вгадувався короткий костюм зі вставками з напівпрозорого чорного мережива. Виступ співачки вийшов дуже яскравим і чуттєвим.

Шанувальники Гросу тут же взялися коментувати нове відео.

«Дуже чудова пісня, так само, як і інші))))Аліна Ви молодчинка, даруєте нам такі чудові композиції», «Крута! Обожнюю її!», «Ви коли губами ворушіть у вас під пісню не потрапляє, ви не співали в живу, це дуже добре видно», «Яка ти все-таки суперская», «Гарна пісня, і Аліна красива», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Гросу опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в досить спокусливій образі. Якщо до цього "господарочка" Аліна поділилася з шанувальниками рецептом курячих ніжок, то тепер настав час для пустощів.

Аліна облягла пружні принади чорної маєчкою і вузькими брюками. Блондинка крутилася у всіляких жарких позах, сівши на студійний підлога - одне фото пікантніше іншого. При цьому зірка і не думала приховувати занадто відверте декольте, а навпаки выпячивала його, як тільки могла.

Нагадаємо, розпусна Аліна Гросу вивалила дари природи перед камерою: "Не важко з такими?".

Як повідомляла Politeka, Гросу в шкіряному міні похвалилася розвагами, але засвітила зайве.

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