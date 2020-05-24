Відома співачка Аліна Гросу здивувала різкою зміною іміджу, перетворившись у чоловіка

Останні тижні Аліна активно займалася домашніми справами, проводила час з близькими і готувала смачні страви, показуючи в Instagram рецепти смачних страв. На цей раз дівчині вдалося здивувати зовнішнім виглядом на зйомки в новому образі і навіть засвітити зайве, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз Аліна показала, як вперше за довгий час вирішила вибратися з будинку. При цьому ролику вона показала, як змінилося її образ під час підготовки до зйомок спеціального шоу і як вона проводила час поза домом в цілому:

«Це був мій перший виїзд з дому на карантині😅😅😅 а ви вже виходили на вулицю ?) Дивіться #СКОРО на ТБ 😊 за @tnt_online @tntmusicru», - повідомила Аліна.

А ось шанувальники помітили цікаву деталь у новому відео:

«Звичайно ж виходимо, на роботу вже давно!))», «Так вона вагітна???», «Звичайно😊», «Красуня 😍», «А чому без кільця і нічого не чути про чоловіка? Я щось пропустила?», «Чудова🌼», «супер Класно!!!❤️❤️❤️💥💥💥», «Ми не сиділи вдома , звичайно дотримувалися всіх необхідних норм 😷 🧤».

До цього у інтерв'ю артистка розповіла, що зараз вона з чоловіком разом прибирає, готує. Іноді вони самоизолируются і знаходяться один без одного:

«Я трималася днів 20, а 10 днів – у мене то туди, то сюди. Я можу триматися, коли мені привозять їжу. А коли готую – це жирна їжа. Не можу я готувати щось дієтичне, в мені тече українська кров, тому хочеться робити борщі, пампушки, вареники і пиріжки», - зізнається Аліна.

Також вона розповіла, як пов'язаний її апетит з вагітністю, про яку вона оголосила на початку місяця.

«Треба ж було мені розуму викласти це 1 квітня. Багато людей зараз запитують, чи вагітна я, але я поки говорити не буду. Це секрет. Хочеться щось приховати для себе на певний час і потім вже про це говорити. Якщо це так», – туманно пояснила ситуацію співачка.

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