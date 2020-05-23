Популярна виконавиця Аліна Гросу порадувала шанувальників і показала, як виступає на сцені в прозорому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Це був мій перший виїзд з дому на карантині😅😅😅 а ви вже виходили на вулицю ?) Дивіться #СКОРО на ТБ», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Гросу позує в прозорому вбранні і шортах, поверх яких красується шкіряний плащ. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«відмінна», «бомбезний», «розкішна», «вогонь!», «вау! Алінка, ти суперстар», - пишуть вони.

До цього у інтерв'ю артистка розповіла, що зараз вона з чоловіком разом прибирає, готує. Іноді вони самоизолируются і знаходяться один без одного:

«Я трималася днів 20, а 10 днів – у мене то туди, то сюди. Я можу триматися, коли мені привозять їжу. А коли готую – це жирна їжа. Не можу я готувати щось дієтичне, в мені тече українська кров, тому хочеться робити борщі, пампушки, вареники і пиріжки», - зізнається Аліна.

Також вона розповіла, як пов'язаний її апетит з вагітністю, про яку вона оголосила на початку місяця.

«Треба ж було мені розуму викласти це 1 квітня. Багато людей зараз запитують, чи вагітна я, але я поки говорити не буду. Це секрет. Хочеться щось приховати для себе на певний час і потім вже про це говорити. Якщо це так», – туманно пояснила ситуацію співачка.

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