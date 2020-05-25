24-річна українська співачка Аліна Гросу, яка занудьгувала на карантині, вирішила знову повернутися на п'єдестал "розпусниці"

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в досить спокусливому образі. Якщо до цього "господарочка" Аліна ділилася з шанувальниками рецептом курячих ніжок, то тепер настав час для пустощів.

Аліна облягла пружні принади чорною майкою та вузькими брюками. Блондинка крутилася у всіляких жарких позах, усівшися на студійну підлогу - одне фото пікантніше іншого. При цьому зірка й не думала приховувати занадто відверте декольте, а навпаки вып'ячувала його, як тільки можна. Мабуть, красуня знає, чим можна привернути до себе увагу.

"І так, в ефірі знову улюблена вами рубрика #выбирайгросу 🤪❤️" Як вам такий образ?)", - підписала фото Гросу.

За лічені хвилини тисячі людей по достоїнству оцінили її старання, не економлячи на компліментах.

"Суперкрихітка!"

"Дуже красива👌🏻😍"

"Така мила"

"Не важно з такими?"

"Гарна, як не подивися😍🔥🔥🔥"

"Перший, найкращий ❤️❤️🔥"

Раніше ми повідомляли, Гросу показала в Instagram, як вперше за довгий час вибралася з дому. Її образ кардинально змінився. Зірка зробила пишну зачіску, одягла зухвале міні і накинула шкіряне пальто.

«Це був мій перший виїзд з дому на карантині😅😅😅 а ви вже виходили на вулицю ?) Дивіться #СКОРО на ТБ 😊 за @tnt_online @tntmusicru», - поділилася Аліна.

"Звичайно ж виходимо, на роботу вже давно!))", «А чому без кільця і нічого не чути про чоловіка? Я щось пропустила?», «Чудова🌼», «супер Класно!!!❤️❤️❤️💥💥💥», «Ми не сиділи вдома , звичайно дотримувалися всіх необхідних норм 😷 🧤», - відповідали їй у відповідь.

Нагадаємо, Гросу засвітилася з одруженим красенем на вечірці, кадри облетіли мережа

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