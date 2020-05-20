Модель, бывший ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret" и экс-герлфренд актера Леонардо Ди Каприо, Тони Гаррн, обладает шикарной фигурой

Звезда опубликовала фото в разделе сториз Инстаграм, где предстала в соблазнительном виде, пишет Politeka.net.

Стройная красотка вытянулась на кольцах, которые установили на пляже.

Гаррн была в купальнике, который выделил все достоинства ее фигуры. Бикини обтянул упругие груди и ягодицы, и позволил насладиться видами на стройное тело и безупречные изгибы.

Осиная талия, стальной пресс, длинные ровные ножки - от этого всего невозможно отвести взгляда.

Модель зачесала волосы назад, она смотрела вдаль, приоткрыв пухлые губы.

Фото было обнародовано в сториз, поэтому никто из пользователей сети не смог открыто прокомментировать фото. Также снимок не набрал и много лайков, хотя судя по другим постам, снимки Тони набирают тысячи отметок "Нравится" за непродолжительное время.

Сейчас на страницу Гаррн подписаны 1,9 миллиона пользователей сети.

Отметим, 2013 по 2014 (с мая по декабрь) Тони Гаррн встречалась с актером Леонардо Ди Каприо. Пара рассталась после того, как актера заметили в одном из клубов с 20-тью молодыми моделями.

После разрыва звезда активнее занялась построением карьеры, а вскоре встретила нового возлюбленного. Так, в конце 2019 года модель объявила о помолвке с бойфрендом актером и моделью Алексом Петтифером.

Вероятно, Леонардо Ди Каприо уже горит от досады, ведь такую красотку потерял.

Ранее сообщалось, что Тони Гаррн сделала снимок вместе с возлюбленным.

Экс-ангел Victoria's Secret позировала в роскошном платье, подол которого приподняла, демонстрируя стройную ножку.

Напомним, что экс-невеста Ди Каприо с невинным видом показала себя топлес, Лео кусает локти: "Вот это тело!"

Как сообщала Politeka, модель "Victoria’s Secret" понежилась на песке в раскованной позе: "Это безумие".

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