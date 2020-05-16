Российская актриса Кристина Асмус шокировала поклонников выходкой, ударив себя по лицу на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Всё больше треша, дурости и безумия в нашем онлайн-сериале!! 🔥🔥🔥 По секрету расскажу вам, что в этой сцене у @ivernik выпадала по сценарию вставная челюсть 😂 Как же мы ржали на съёмках!! 🎬 Я реально чуть Самсона не родила 😂 Но в интернете цензура тож есть )))))), поэтому вырезали», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Асмус жалуется на свою мнимую беременность, которая «берет ее под контроль». В какой-то момент она ударяет себя по лицу, устраивая при этом истерику.

«Ты больная?» - интересуется у нее коллега по цеху Игорь Верник.

Уточним, что поклонники Асмус были шокированы выходкой кумира, о чем свидетельствуют комментарии под кадрами.

«Всегда нравилась ! Но ... Гарик, сложно тебе будет», «Боже, как треснула себя. Все нормально?», «хочу сказать , что вы лучшая актриса», «Асмус. Твоя карьера закончена. Тебя неприятно смотреть. Можешь задницу не рвать. Никакая!», - пишут они.

Напомним, что Кристина Асмус призналась, как грешит по ночам, Тарзан одобряет: "Харламов только рад".

Как сообщала Politeka, появилось видео рожающей в ванной Асмус, экс-супруг Собчак не сдержался: "Больная на голову".

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