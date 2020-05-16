Російська актриса Христина Асмус шокувала шанувальників витівкою, вдаривши себе по обличчю на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Все більше трешу, дурість і божевілля в нашому онлайн-серіалі!! 🔥🔥🔥 По секрету розповім вам, що в цій сцені біля @ivernik випадала за сценарієм вставна щелепа 😂 Як же ми іржали на зйомках!! 🎬 Я реально трохи Самсона не народила 😂 Але в інтернеті цензура тсж є )))))), тому вирізали», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Асмус скаржиться на свою уявну вагітність, яка «бере її під контроль». У якийсь момент вона вдаряє себе по обличчю, влаштовуючи при цьому істерику.

«Ти хвора?» - цікавиться у неї колега по цеху Ігор Верник.

Уточнимо, що шанувальники Асмус були шоковані вчинком кумира, про що свідчать коментарі під кадрами.

«ЗАвжди нравилася! Але...Гаріку, складно тобі буде», «Боже, як тріснула себе. Все нормально?», «хочу сказати , що ви найкраща акторка», «Асмус. Твоя кар'єра закінчена. Тебе неприємно дивитися. Можеш не рвати дупу. Ніяка!», - пишуть вони.

Нагадаємо, що Христина Асмус зізналася, як грішить ночами, Тарзан схвалює: "Харламов тільки радий".

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