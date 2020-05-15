32-летняя российская актриса Кристина Асмус ошарашила непонятными танцами, при этом некоторое время она валялась на полу, дрыгая ногами
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала видео с выходкой в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Кристина предстала в черной кофте и широких штанах такого же цвета. Разбувшись, девушка пустилась в дикия пляс, активно жестикулируя руками и виляя бедрами (да что там, всем телом). При этом Асмус "подыгрывала" себе мимикой.
В подписи звезда объяснила, что это было: "Не виноватая я! Самоизоляция сама пришла ))))))) Не смогли с командой выбрать лучший кусок танца, решили выложить весь ))))) За эту импровизированную чушь, за этот фристайл 😂 я сожгла 2,5 калории 😂 Кто со мной??!!! Запускаю конкурс «Перепляши Асмус»!! 💣🔥 Запиши и выложи видео в моем «изящном» стиле 😂, сопроводив его хештегом конкурса! 10 лучших попадут в мою ленту"
Сумасбродный танец Кристины моментально взорвал сеть. Поклонники выстроились в очередь, чтобы оставить комментарий.
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"Как грациозно😍"
"ого, очень таки красивый 😍❤️"
"Все,пошла плясать,люблю конкурсы!😍"
"ну вы отжигаете просто😂"
"переплясать вас? 😆 Не думаю, что у меня получится😂"
"Я думала из шкафа выйдет партнёр 😂🔥"
"Для начала сколько нужно выпить и чегоооо? 😂"
"ща эротические танцы забабахаем😂😆"
"Забавно, но немного непонятно что это."
"Гениально круто. Извините, так себе"
"Чокнутая"
Ранее мы сообщали, Асмус вызвала восторг фото в свитере расцветки "зебра", которое опубликовала в Инстаграм. Звезда с милой улыбкой отблагодарила пользователей за помощь больному ребенку (о сборе денег актриса объявляла незадолго до этого поста).
Напомним, что Кристина Асмус призналась, как грешит по ночам, Тарзан одобряет: "Харламов только рад".
Как сообщала Politeka, появилось видео рожающей в ванной Асмус, экс-супруг Собчак не сдержался: "Больная на голову".
Также Politeka писала, что зареванная Асмус устроила истерику после выходки с родами в ванной, видео: "Имейте совесть!".