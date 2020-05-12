Существует сразу несколько секретов приготовления идеального риса

Свои рецепты решили раскрыть легендарные повары Гордон Рамзи и Джейми Оливер, передает Politeka.net.

Главный секрет Гордона Рамзи в следующем: он рекомендует перед приготовлением промыть рис в холодной воде, используя сито.

После промытия рис поместить в кастрюлю и добавить соль/перец. В качестве специй лучше использовать несколько семян кардамона и пару звезд аниса.

Чтобы правильно его сварить, Гордон Рамзи советует использовать на 1 чашку риса 1,5 чашки холодной воды. После того, как рис будет доведен до кипения, нужно уменьшить огонь до минимума и варить его 8-10 минут, не поднимая при этом крышку.

В завершении приготовления лучше извлечь кардамон и анис и хорошенько перемешать рис. Если вы планируете не сразу подавать блюдо, то Гордон Рамзи рекомендует его остудить: выложить тонким слоем на противень и убрать в холодильник. Если вы хотите обжарить рис на воке, то перед этим его нужно остужать несколько часов в холодильнике, иначе получится клейкая масса.

Джейми Оливер, в свою очередь, рекомендует на 1 чашку риса использовать две чашки воды. После того, как она закипит, нужно готовить рис на сильном огне около 8-10 минут. По завершению приготовления добавить шафран, корицу, кардамон и перемешать рис.

Также добавим, что рис служит источником белков, углеводов и минералов, содержание жира в составе риса при этом крайне мало. Он также помогает укреплять нервную систему, улучшает состояние кожного покрова, ногтей, волос и зубов. В сочетании с другими витаминами, это помогает организму превращать потребляемую пищу в энергию.

Но рисом не стоит злоупотреблять людям при крайних степенях ожирения и у которых есть склонность к запорам. Помимо этого, неумеренное употребление риса способно снизить половую функцию у мужчин.

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