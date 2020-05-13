Популярная российская актриса и жена комика Гарика Харламова Кристина Асмус показала лучшие работы своих фанатов, которые пытались нарисовать ее

Целую серию картинок и портретов от поклонников звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Подписчики хорошо постарались, изобразив Кристину в разных образах. Одни делали арт-картинки, другие рисовали портреты, а третьи – изображали их вдвоем с Харламовым.

Самой смелой оказалась картинка, на которой Асмус полностью «раздели». Художник нарисовал ее полностью голой, с длинными волосами и оголенной грудью. Стоит отметить, что именно это фото Асмус понравилось больше всего, так как она поставила его главным в своем посте.

«Спасибо за ваше творчество! Талантливые мои!!», - написала звезда.

В комментариях стали обсуждать ее портреты.

«Какие же у нас таланты...очень красиво», «Классно», «Красиво», «Ты прям на Гарика похожа или он на тебя», «В жизни ещё красивее», «Афигеееееть», «Какая красотища», «Ну блин, Гарик стройнее)))», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус приняла участие в проекте бывшего мужа Ксении Собчак, актера и режиссера Максима Виторгана. На 9 мая она вместе с другими известными актрисами читала отрывок из книги «У войны не женское лицо».

Напомним, что "беременная" Асмус устроила дикие танцы с огромным животом: "Одурела баба".

Как сообщала Рoliteka, что скандальная Кристина Асмус в окружении мужчин поразила признанием: «Я уже шестой раз…».

Также Рoliteka писала, что бесстыжая Асмус взбудоражила видом в экстремальном мини, Харламову повезло: «Эталон».