Російська актриса Христина Асмус, яка стала відомою після ролі в серіалі «Інтерни», похвалилася стрункою фігурою
Красуня поділилася в Instagram своїм свіжим фото, пише Politeka.net. Актриса одягла боді тілесного кольору з голою спиною і екстремально короткі шорти. Зірка кокетливо дивилася в кадр, повернувшись до камери спиною. Вона демонструвала свої стрункі ніжки і красиву рівну спинку.
«Так, з сьогоднішнього понеділка я починаю дотримуватися дистанції від холодильника. Хоча б пару годин. І підходити строго в масці», - написала зірка.
За 20 хвилин фото Христини зібрало майже 20 тисяч лайків. В коментарях всі почали хвалити фігуру артистки, відзначаючи, що худнути їй не потрібно.
«Струнка! Просто ідеальна!», «Так, руки жирні стали», «Ну і де маска?», «Чоловіка теж візьміть у свою команду», «Блін, яка гарна сьогодні ви для мене еталон», «Христина відмінно виглядаєш», «найкрасивіша дівчинка», «Христина, ви відьма», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Христина Асмус показала, як виглядає вдома. Актриса поділилася фото, на якому постала в сорочці бежевого відтінку, світло-синіх джинсах і кросівках. В руках актриса тримала книгу. Варто відзначити, що зірка була у взутті. Мабуть, вона наділа його для фотосесії.
Нагадаємо, що Асмус показала своїх навіжених подружок, фото оцінив навіть Тарзан: "А де Харламов?".
Як повідомляла Politeka, Асмус розповіла, на що її вмовив екс-чоловік Собчак Максим Віторган: «Я так плакала».
Також Politeka писала, що "вагітна" Асмус влаштувала дикі танці з величезним животом: "Здуріла баба".