Російська актриса Христина Асмус, яка стала відомою після ролі в серіалі «Інтерни», похвалилася стрункою фігурою

Красуня поділилася в Instagram своїм свіжим фото, пише Politeka.net. Актриса одягла боді тілесного кольору з голою спиною і екстремально короткі шорти. Зірка кокетливо дивилася в кадр, повернувшись до камери спиною. Вона демонструвала свої стрункі ніжки і красиву рівну спинку.

«Так, з сьогоднішнього понеділка я починаю дотримуватися дистанції від холодильника. Хоча б пару годин. І підходити строго в масці», - написала зірка.

За 20 хвилин фото Христини зібрало майже 20 тисяч лайків. В коментарях всі почали хвалити фігуру артистки, відзначаючи, що худнути їй не потрібно.

«Струнка! Просто ідеальна!», «Так, руки жирні стали», «Ну і де маска?», «Чоловіка теж візьміть у свою команду», «Блін, яка гарна сьогодні ви для мене еталон», «Христина відмінно виглядаєш», «найкрасивіша дівчинка», «Христина, ви відьма», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Христина Асмус показала, як виглядає вдома. Актриса поділилася фото, на якому постала в сорочці бежевого відтінку, світло-синіх джинсах і кросівках. В руках актриса тримала книгу. Варто відзначити, що зірка була у взутті. Мабуть, вона наділа його для фотосесії.

Нагадаємо, що Асмус показала своїх навіжених подружок, фото оцінив навіть Тарзан: "А де Харламов?".

Як повідомляла Politeka, Асмус розповіла, на що її вмовив екс-чоловік Собчак Максим Віторган: «Я так плакала».

Також Politeka писала, що "вагітна" Асмус влаштувала дикі танці з величезним животом: "Здуріла баба".