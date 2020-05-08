Скандальна російська актриса і дружина коміка Гаріка Харламова Христина Асмус поділилася з шанувальниками своїми планами на 9 травня

На своїй сторінці в Instagram зірка розповіла, що на День перемоги візьме участь у проекті колишнього чоловіка Ксенії Собчак, актора і режисера Максима Віторгана, передає Politeka.net.

«Вперше я прочитала цю книгу, коли готувалася до фільму «А зорі тут тихі...». Читала довго. За кілька хвилин не могла перегорнути сторінку. Ридала над кожною. Завтра! 9 травня протягом дня ми будемо читати уривки з документально-очеркової книги Світлани Алексієвич «У війни не жіноче обличчя», - повідомила Асмус про свої плани шанувальникам.

Христина розповіла, що протягом дня популярні російські актриси в своєму Instagram будуть по півгодини читати уривки з книги. Крім неї в проекті візьмуть участь Чуплан Хаматова, Єлизавета Боярська, Марина Александрова, Інгеборга Дапкунайте і Дарина Мороз.

«Це чудова книга. Я її обожнюю! Так плакала над нею!», «Прекрасна ідея, прийдемо», «Іноді треба перевернути світ і її класику - ви змогли», «Є ще дитячі спогади книга, її не змогла осилити, дуже боляче читати», «Спасибі вам!!! Фільм приголомшливий і всі ви!», «Молодець Максим, відмінна ідея», «Як здорово. В передчутті!», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що розповніла Асмус приголомшила виглядом, випнувши груди і друге підборіддя: Харламова навіть шкода.

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