Російська актриса Христина Асмус постала у досить сміливому образі

Чутки про те, що зірка вагітна, з'явилися не так давно, повідомляє Politeka.net. Артистка сама їх спровокувала, розмістивши фото з величезним животом.

В цей раз актриса влаштувала танці. Христина постала в боді тілесного кольору з чорними вставками, зверху надівши білу шубу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Кадри вийшли досить божевільними. Асмус відривалась, показуючи великий живіт і гладячи його.

"Ааааа!!!! 😅 3 серія сміливого і жорсткого серіалу «Беезумие» вже доступна!! 💣Регіт і треш...", - підписала кадри російська знаменитість.

Варто зазначити, що артистка неодноразово писала - вона не вагітна, а лише приміряла цю роль для серіалу.

Всього за чотири хвилини пост зібрав понад 11 тисяч переглядів та багато коментарів.

"Атас! Зараз зозулі накинуться! Самсончику привіт!!! 😎", "Мерзенна, вульгарна...", "А куди поділася скромна Асмус?.... Просто цікаво з чого раптом такий епатаж)", "Христина, що то ти гониш....., раніше було любо дивитися, зараз як то спустилася вниз...", "Чоловік і дружина-одна сатана!", "Ви вагітна", "Йшов 2й місяць карантину", "Шикарна😜💣", "Здуріла баба", "💜💜💜Що це було? 😃👍", "Ось у такому настрої потрібно всю вагітність мамам бути 😂👏", "Ти найкраща", "Попу не видно😀", "Христина крута 😍🤘🏻", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Христина Асмус записала відео з ванної. Актриса з'явилася в мокрій футболці, ніби коли народжує дитину.

А незабаром зірка "народила" рожеву м'яку іграшку.

В пості Асмус розповіла, що вона не вагітна і попросила користувачів мережі не обговорювати цю тему.

Нагадаємо, що заплакана Асмус налякала видом після гулянки: «На себе не схожа».

Як повідомляла Politeka, безсоромна Асмус розвалилася на ліжку і розбовкала інтимний секрет: «Я кайфанула».

Також Politeka писала, що Христина Асмус показала, ніж ублажає Харламова на Великдень, і вразила виглядом: ух, яка господарочка.