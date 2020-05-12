Російська актриса Христина Асмус здивувала шанувальників зізнанням в оточенні чоловіків про те, що вона хвилюється

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я вже в 6 разів на @vecherniy_urgant, але кожен раз пекельне хвилювання 🤯 Редактор сказала, що хвилюються абсолютно все, крім Володимира Володимировича Познера, Микити Сергійовича Михалкова та Андрія Сергійовича Кончаловського ✊🏻 Ну, тоді все ок )))», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що Асмус позує перед камерою на популярному російському шоу в оточенні двох чоловіків. При цьому сама зірка в красивому вбранні, на що звернули увагу її шанувальники.

«Чудовий наряд», «вогонь образ, Кріс!», «найкращий колір костюма», «Христина, виглядаєш супер», «гарненька», «краса!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 32-річна російська актриса Христина Асмус зі сльозами на очах звернулася до користувачів.

Зірка опублікувала відеозвернення у своєму мікроблозі в Instagram, в якому пояснила ситуацію (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз). За її словами, допомоги потребує маленький хлопчик, якому трохи більше півтора років, і яким поставили діагноз "спінальна м'язова атрофія. 1 тип". Лікування полягає в єдиному уколі, вартістю 160 млн рублів, що потрібно встигнути зробити до двох років.

З сумним виглядом, в чорному гольфі, Асмус попросила користувачів допомогти хлопчикові, якщо не грошима, то хоча б інформаційно.

"Це смертельна хвороба, але допомогти можна...", - повідомила Христина.

Пост актриси, який встигли за кілька годин "лайкнути" більше 200 000 чоловік, викликав ажіотаж в соцмережі.

Нагадаємо, що Асмус показала своїх навіжених подружок, фото оцінив навіть Тарзан: "А де Харламов?".

Як повідомляла Politeka, Асмус розповіла, що на її вмовив екс-чоловік Собчак Максим Віторган: «Я так плакала».

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