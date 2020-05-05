21-летняя модель Леонила Гузь, ставшая "Мисс Украина" в 2018 году, порадовала фанатов новыми фото

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позирует в машине.

Леонила сидит на водительском месте в светлой легкой курточке. Девушка рискнула показать свое лицо без косметики, да и фотошопом, судя по всему она тоже не пользовалась. Гузь всячески подчеркивает натуральную красоту. Ее кожа светится и, кажется, будто гладка как шелк - "это вообще реально?"

Зеленоглазая модель расположила часть длинных локонов на груди, облокотилась на руку и кинула дерзкий, с хитринкой, взгляд в объектив. Нежные серьги-гвоздики, а также тонкий браслет на запястье дополнили весенний лук.

Звезда никак не подписала фото, кроме смайлика "обезьянки, прикрывающей глаза". Учитывая комментарии, модели нечего стыдиться, ведь ее натуральная красота достойна самых искренних похвал.

Почти за час фото собрало более 1900 "лайков", а также уйму комплиментов: "Красотка😻"; "Сенсационная, просто потрясающая 🔥🔥🔥"; "твои глаза великолепны 😍👍"; "Глаза красивые".

Ранее мы сообщали, Гузь обескуражила страстной позой в откровенном боди. Девушка похвасталась удачным кадром в Инстаграм. Красотка встала на колени прямо на газоне, при этом расставив ноги. Леонила знает, как привлечь внимание.

"Невероятно красиво! 😍"; "Шикарно💚 VOGUE💎💎💎"; потрясающе красивая и в великолепной форме! ничего себе! 🌹", - писали в комментариях.

Кроме того, мы рассказывали, как Гузь окончательно лишилась скромности, засветив сочную грудь, "вывалившуюся" из майки. Леонила позировала перед зеркалом и, видимо, ее ничего не смутило - все на своем месте.

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