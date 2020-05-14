Известная модель Памела Андерсон показала соблазнительные места в праздничном наряде

На фото Памела позировала в шикарном свадебном платье с корсетом. Андерсон в этот раз была с кудряшками, которые прикрыла фатой. Модель стояла напротив забора и руками приподняла немного платье. Об этом пишете Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или полайкать красотку. Все из-за того, что Памела выбросила снимок в сторис Инстаграма, но так и хочется подписать фото: "Хороша невеста".

Сообщалось, что известная американская актриса Памела Андерсон показала откровенный снимок. Но как горячая блондинка не пыталась это сделать, у нее ничего не вышло. Пятый размер никак не хотел скрываться за головным убором. Стоить отметить, что Андерсон довольно часть радует поклонников снимками с 90-х.

Ранее мы сообщали, что любительница «ню» Памела Андерсон уже в солидном возрасте, но "привычку" покрасоваться раздетой - не оставляет.

Так на кадрах Пэм предстала сразу в нескольких эффектных образах - тут тебе и коктейльное платьице в паетках, приспущенное с плеч звезды, и "горячие" позы в душе и в обуви, и гонки на элитном спорткаре, но главное - голая блондинка в постели. Кадры из "Бондиады", не иначе.

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