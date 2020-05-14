Известная модель Памела Андерсон показала соблазнительные места в праздничном наряде
На фото Памела позировала в шикарном свадебном платье с корсетом. Андерсон в этот раз была с кудряшками, которые прикрыла фатой. Модель стояла напротив забора и руками приподняла немного платье. Об этом пишете Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или полайкать красотку. Все из-за того, что Памела выбросила снимок в сторис Инстаграма, но так и хочется подписать фото: "Хороша невеста".
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