Стало известно о том, что общее количество банкоматов по территории Украины сократилась на несколько сотен

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на обращение Национального банка Украины.

Так, по итогам января-марта нынешнего года, количество банкоматов сократилось на три сотни штук. Сейчас их количество сократилось до 56,6 тысяч банкоматов.

В Национальном банке уточнили, что количество иностранных банкоматов сократилось на 200 штук. Количество банкоматов «Приватбанка» на сто штук, а сеть частных и государственных банков (без "Приватбанка") осталось неизменной.

Как сообщалось ранее, из-за непонятного сбоя клиент остался без большой суммы денег.

По его словам, он хотел пополнить через терминал карту, внес средства, которые так и не были зачислены на счет.

То есть, после пользования терминалом у клиента исчезли 23 тысячи.

"Добрый день, 07.05.2020 пришёл положить деньги в терминал: вставил карту, авторизировался, ввёл номер карты получателя всё верно (так как высветилось нужное имя фамилия), вставил пачку купюр в купюроприемник (23300), после чего банкомат долго пересчитывал деньги и в конце выкинул ошибку на экран, и вернул карту. Деньги на счёт получателя и мне на карту тоже не пришли, и чека никакого банкомат не выдал", - рассказывает недовольный клиент.

Он сразу обратился на горячую линию, где с сотрудником ПриватБанка составил заявку на возврат средств, но денег так и не увидел.

Напомним, массовая блокировка счетов, ПриватБанк добрался до зарплатных карт.

Как сообщала Politeka, счета украинцев блокируются, важное обращение ПриватБанка.

Также Politeka писала, что деньги с карт украинцев списывают дважды, ПриватБанк сделал заявление.