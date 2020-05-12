Стало известно о том, что общее количество банкоматов по территории Украины сократилась на несколько сотен
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на обращение Национального банка Украины.
Так, по итогам января-марта нынешнего года, количество банкоматов сократилось на три сотни штук. Сейчас их количество сократилось до 56,6 тысяч банкоматов.
В Национальном банке уточнили, что количество иностранных банкоматов сократилось на 200 штук. Количество банкоматов «Приватбанка» на сто штук, а сеть частных и государственных банков (без "Приватбанка") осталось неизменной.
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Как сообщалось ранее, из-за непонятного сбоя клиент остался без большой суммы денег.
По его словам, он хотел пополнить через терминал карту, внес средства, которые так и не были зачислены на счет.
То есть, после пользования терминалом у клиента исчезли 23 тысячи.
"Добрый день, 07.05.2020 пришёл положить деньги в терминал: вставил карту, авторизировался, ввёл номер карты получателя всё верно (так как высветилось нужное имя фамилия), вставил пачку купюр в купюроприемник (23300), после чего банкомат долго пересчитывал деньги и в конце выкинул ошибку на экран, и вернул карту. Деньги на счёт получателя и мне на карту тоже не пришли, и чека никакого банкомат не выдал", - рассказывает недовольный клиент.
Он сразу обратился на горячую линию, где с сотрудником ПриватБанка составил заявку на возврат средств, но денег так и не увидел.
Напомним, массовая блокировка счетов, ПриватБанк добрался до зарплатных карт.
Как сообщала Politeka, счета украинцев блокируются, важное обращение ПриватБанка.
Также Politeka писала, что деньги с карт украинцев списывают дважды, ПриватБанк сделал заявление.