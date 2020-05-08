Действия ПриватБанка вызывают шок у большинства клиентов

Новый негативный отзыв появился на тематическом портале Минфин.

По словам клиента, ему перечислили средства на карту, но ПриватБанк заблокировал его счета.

Более того, сотрудник банка предложил клиентку "вернуть по-хорошему" якобы украденные средства.

"Позвонил сотрудник банка и рассказал что 04.04.2020 г. мне зашли деньги от такого-то человека и что эти деньги связаны с мошенничеством (якобы украли у какого-то пенсионера). Перевод мне осуществлен с Монобанка, украли деньги с ПУМБа. Было предложено вернуть деньги в добровольном порядке, на что сотрудник банка получил отказ (я ничего ни у кого не воровал, при переводе денег я не должен проверять их происхождение, да и нет у меня таких полномочий. Путь разбираются правоохранительные органы). После обращения в помощь Приват24, консультант написал что на протяжении 15 дней будут проводить проверку, в случае положительного результата — придет сообщении о разблокировке счетов, или же свяжется со мной сотрудник банка", - раскрыл он детали скандала.

Но по истечению 15 дней никто с клиентом не связался, и счета, тем более, ПриватБанк не разблокировал.

"Прошло 15 дней, ни сообщений, ни звонков с банка не поступало. Написал в поддержку Приват24, там опять про 15 дней. Так можно бесконечно писать стандартные фразы. Уважаемый Приватбанк, у Вас нет законных оснований для блокировки моих счетов (решение суда, наложение арестов от исполнителей) на неопределенные сроки. При неразрешении вопроса в ближайшее время, вынужден буду обратиться в прокуратуру и суд на Ваши незаконные действия, т.к. фактически не могу платить по своим обязательствам. Тут хотя бы логически подумали, если б я был мошенником, зачем бы мне хранить на своих счетах значительные суммы денег (перевод поступил 04.04.20, заблокировали — 23.04.20.)", - резюмировал недовольный клиент в своем негативном отзыве.

"Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах Вас сразу сообщат. Спасибо за понимание", - отреагировал на жалобу представитель государственного банка.

Напомним, банки в Украине массово закрываются, НБУ сделал заявление: «с 9 мая...».

Как сообщала Politeka, отделения ПриватБанка закроют по всей Украине: важное предупреждение для клиентов.

Также Politeka писала, что ПриватБанк оставил украинцев без денег, лимит урезают до нуля: "Пора менять банк".