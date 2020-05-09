Государственный ПриватБанк в своих интересах нарушает действующее законодательство

Об этом в своем негативном отзыве на тематическом портале Минфин написал недовольная клиентка.

По ее словам, Приватбанк заблокировал ее карты, в том числе и зарплатную.

"Добрый день. Приватбанк заблокировал мои карты, в том числе и ту, на которую я получала зарплату, по распоряжению исполнительного органа, хотя в письме исполнитель написал арестовать все карты, кроме тех, «которые запрещено законом» арестовывать. Исполнитель готов разблокировать карту если приватбанк подтвердит, что она является зарплатной. Приватбанк заявил, что у них нет понятия зарплатной карты, есть универсальная", - раскрыла она нюансы ситуации.

Клиентка также отметила, что инцидент зашел в тупик и она осталась без зарплаты.

"Тупик. Зарплата заморожена. Другие платежи по карте не проходили. Также теперь не могу закрыть 300 грн кредита, который неожиданно перестали списывать, хотя я по рекомендации сотрудника банка положила на счет необходимую сумму", - резюмировала она в своем негативном отзыве.

"Нам бы не хотелось, чтобы у Вас сложилось неправильное впечатление о банке. В своей деятельности Банк руководствуется исключительно требованиями действующего законодательства Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, регулирующих отношения в сфере банковской деятельности. В постановлении о наложении ареста не было указано карты, на которую Банк не должен накладывать арест. При поступлении соответствующего письма от исполнителя с указанием данной карточки арест с него может быть снята", - отбросил все обвинения представитель банка в комментариях.

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