Государственный ПриватБанк в своих интересах нарушает действующее законодательство
Об этом в своем негативном отзыве на тематическом портале Минфин написал недовольная клиентка.
По ее словам, Приватбанк заблокировал ее карты, в том числе и зарплатную.
"Добрый день. Приватбанк заблокировал мои карты, в том числе и ту, на которую я получала зарплату, по распоряжению исполнительного органа, хотя в письме исполнитель написал арестовать все карты, кроме тех, «которые запрещено законом» арестовывать. Исполнитель готов разблокировать карту если приватбанк подтвердит, что она является зарплатной. Приватбанк заявил, что у них нет понятия зарплатной карты, есть универсальная", - раскрыла она нюансы ситуации.
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Клиентка также отметила, что инцидент зашел в тупик и она осталась без зарплаты.
"Тупик. Зарплата заморожена. Другие платежи по карте не проходили. Также теперь не могу закрыть 300 грн кредита, который неожиданно перестали списывать, хотя я по рекомендации сотрудника банка положила на счет необходимую сумму", - резюмировала она в своем негативном отзыве.
"Нам бы не хотелось, чтобы у Вас сложилось неправильное впечатление о банке. В своей деятельности Банк руководствуется исключительно требованиями действующего законодательства Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, регулирующих отношения в сфере банковской деятельности. В постановлении о наложении ареста не было указано карты, на которую Банк не должен накладывать арест. При поступлении соответствующего письма от исполнителя с указанием данной карточки арест с него может быть снята", - отбросил все обвинения представитель банка в комментариях.
Напомним, счета украинцев блокируются, важное обращение ПриватБанка: "Верните по-хорошему"
Как сообщала Politeka, отделения ПриватБанка закроют по всей Украине: важное предупреждение для клиентов.
Также Politeka писала, что ПриватБанк оставил украинцев без денег, лимит урезают до нуля: "Пора менять банк".