Украинцы пожаловались на кражу денег с карт ПриватБанка

Соответствующий отзыв от клиента банка появился на сайте Минфин. Он рассказал, что 17 апреля при оплате посылки на почте произошел сбой и у него с карты дважды сняли сумму в 989 грн. Он зарегистрировал заявку о возврате ошибочно списанной суммы и банк обещал рассмотреть ее в течение 10 календарных дней. Однако, даже за 15 дней деньги так и не вернули.

«Оператор горячей линии вежливо сообщил нам, что он зарегистрировал новую заявку, по которой указанная сумма будет возвращена в течение 120 дней. Интересно, сколько тысяч людей вы сделали своими бесплатными кредиторами?», - возмутился недовольный клиент.

В свою очередь, представители ПриватБанка ответили, что сотрудники банка действовали в рамках правил международной платежной системы.

«При проведении операции в банк пришел повторный запрос на списание средств, на который банк был вынужден ответить. По Вашему обращению в поддержку, Банк, действуя в рамках правил международной платежной системы сформировал запросы на возврат средств. Мы всегда делаем все возможное, чтобы запрос был рассмотрен как можно скорее и в пользу клиента. По результатам рассмотрения заявок Вы будете уведомлены», - сообщили в банке.

Напомним, банки в Украине массово закрываются, НБУ сделал заявление: «с 9 мая...».

Как сообщала Politeka, отделения ПриватБанка закроют по всей Украине: важное предупреждение для клиентов.

Также Politeka писала, что ПриватБанк оставил украинцев без денег, лимит урезают до нуля: "Пора менять банк".