Из-за непонятного сбоя клиент остался без большой суммы денег

Негативный отзыв клиент ПриватБанка оставил на тематическом портале Минфин.

По его словам, он хотел пополнить через терминал карту, внес средства, которые так и не были зачислены на счет.

То есть, после пользования терминалом у клиента исчезли 23 тысячи.

"Добрый день, 07.05.2020 пришёл положить деньги в терминал: вставил карту, авторизировался, ввёл номер карты получателя всё верно (так как высветилось нужное имя фамилия), вставил пачку купюр в купюроприемник (23300), после чего банкомат долго пересчитывал деньги и в конце выкинул ошибку на экран, и вернул карту. Деньги на счёт получателя и мне на карту тоже не пришли, и чека никакого банкомат не выдал", - рассказывает недовольный клиент.

Он сразу обратился на горячую линию, где с сотрудником ПриватБанка составил заявку на возврат средств, но денег так и не увидел.

"После чего я позвонил на горячую линию и обратился к оператору. Оператор мне сказал, что принял заявку на возврат денег на мою карту, с которой была проведена

авторизация. В суботту (09.05.2020) мне пришёл ответ с отказом, так как при инкассации лишних денег в банкомате не было обнаружено, и что бы обращался в полицию", - резюмировал недовольный клиент в своем отзыве.

"Добрый день! Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах Вас сразу сообщат", - ответил на жалобу в комментариях представитель национализированного ПриватБанка.

Напомним, массовая блокировка счетов, ПриватБанк добрался до зарплатных карт.

Как сообщала Politeka, счета украинцев блокируются, важное обращение ПриватБанка.

Также Politeka писала, что деньги с карт украинцев списывают дважды, ПриватБанк сделал заявление.