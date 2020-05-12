Оля Полякова влаштувала шалені розваги з Ольгою Сумською в прямому ефірі

Головна українська суперблондинка продовжує розважати шанувальників, граючи в «Правду або дії» з іншими знаменитостями. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз Полякова опублікувала відео, на якому її віртуальною «гостею» стала знаменита актриса Ольга Сумська.

Під час ефіру Полякова задавала артистці каверзні питання і змушувала її виконувати не дуже пристойні завдання. У якийсь момент Сумській навіть довелося станцювати стриптиз, розстебнувши свою кофту і продемонструвавши вражаюче декольте.

«О боже, Оля!», - була вражена в цей момент Полякова.

«Ольга Сумська, ти справжня діва - відкинула всі сумніви і відірвалася зі мною так, як взагалі мало хто може! Якщо пропустили - дивіться обов'язково. Ми ділилися секретами, танцювали стриптиз, я придумувала фокуси і чистила зуби землею, а Оля зображала вовчий оргазм і майже погодилася брати участь в «Танцях з зірками»!», - написала Полякова у підписі до відео.

Шанувальники знаменитостей тут же відгукнулися на публікацію.

«У Полякової ні дня без пляшки», «Дівчата, я не очікувала, але це бомба! Ніколи не подумала б, що Сумська така весела, завжди вважала її такою серйозною дамою. І даремно!», «Ви класні!», «Супер!!! Справжні жінки!! Життя, як воно є!! Оленька Сумська йдіть у танці, ми вас підтримаємо!!», «Ой, спочатку подумав Олечка топлес», - пишуть люди.

Нагадаємо, Полякова публічно зчепилася з Лободою, спливли брудні деталі скандалу.

Як повідомляла Politeka, Полякова і Влад Яма відкинули сором і віддалися божевільним утіх на камеру.

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