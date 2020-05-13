39-летняя светская львица и эпатажная телеведущая Пэрис Хилтон взбудоражила ярким соблазнительным образом

Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм яркое фото, передает Politeka.net. Красотка надела розовую мини юбку и микро топ в блестках. На шею она надела драгоценный ошейник, а на лицо солнцезащитные очки. Хилтон находилась на заднем сидении роскошного розового автомобиля. Она покрутилась в нем таким образом, чтобы выбрать самый удачный ракурс для фото.

Судя по всему, это один из архивных снимков звезды. Пэрис в очередной раз взялась за свои старые снимки.

«Так гламурно», «Барби», «Ты выглядишь так стильно», «Буквально идеально», «Так удивительно и чудесно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон поделилась фото в наряде с глубоким декольте, который едва прикрыл ее округлые формы. В руках у звезды был телефон. Образ она дополнила солнечными очками и ожерельем.

Как известно, Хилтон долгое время была потенциальной наследницей крупнейшей в мире сети отелей «Hilton Hotels». Она является правнучкой основателя этих отелей Конрада Хилтона. Впрочем, широко известной она стала благодаря своей светской жизни и скандалам.

Напомним, что Пэрис Хилтон в кружевных трусиках засветила самые вкусные места: Мэрилин Монро такое и не снилось.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в одних трусиках и чулках заставила мужчин краснеть: смелый образ.

Также Politeka писала, что раздетая Пэрис Хилтон осталась в одних колготках, показав запретные места: малышка на миллион.