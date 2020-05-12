Популярная мексиканская модель журнала Playboy Кассандра Сьенега поделилась свежей порцией ярким соблазнительных фото

Звезда мужских журналов опубликовала их на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Модель была одета в обтягивающий спортивный костюм. Короткий топ еле вмещал ее необъятную грудь, которая чуть не вываливалась из него. Свои пышные бедра красотка обтянула лосинами, которые сделали акцент на ее «пятой точке». Кассандра крутилась во все стороны, чтобы показать свою фигуру во всей красе. На последнем фото она слегка надула губки.

«Я единственная, у кого 5-летнее чувство юмора», - пошутила модель под постом.

В комментариях ей оставили множество комплиментов по поводу ее внешности и таланта быть самой собой.

"Пожар", «Очень мило», «Вау просто вау», «Грустное лицо нуждается в объятиях», «Вы действительно очень красивая. Дух захватывает от вашей красоты. Совершенно невероятная, и я бы сказал, что кто-то забрал вашу любимую игрушку, и вы хотите снова с ней поиграть», «Хорошо, вы можете есть мороженое», «Горячая как всегда, дорогая», «Абсолютно не детское! У каждого есть прекрасный ребенок внутри.. просто ВЫ позволяете этому ребенку выходить чаще», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега поделилась обворожительными фото в белом купальнике с пикантными вырезами.

Напомним, что бесстыжая Кассандра Сьенега расставила ноги и посветила упругими «апельсинками»: «Так вкусно».

Как сообщала Politeka, горячая Кассандра Сьенега показала, что прячет под рубашкой: "Ах, ты ж игрунья".

Также Politeka писала, что брюнетка из Playboy еле удержала выпрыгивающий бюст в купальнике: "Огненное тело".