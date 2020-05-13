Американская светская львица Ким Кардашьян является современной иконой стиля, поэтому миллионы девушек по всему миру пытаются ей подражать
Но некоторые женщины не останавливаются на простом копировании, превращая себя в настоящих близняшек Ким. Politeka.net вспомнила самых известных двойников Кардашьян со всего мира.
41-летняя сербская поп-певица Елена Карлеуша в погоне за внешностью Ким Кардашьян явно перестаралась с пластикой. Одна из самых популярных певиц Юго-Восточной Европы не может остановиться, постоянно совершенствуя свое тело и лицо.
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Американскую модель Камиллу Осман можно назвать молодой копией Ким Кардашьян. Известно, что девушка даже лично знакома со своим кумиром. У красотки пышная фигура, которая сильно похожа на фигуру Кардашьян.
Кубинская версия американской звезды Клаудия Сампедро не только похожа на Ким внешне, но даже встречалась с ее бывшим парнем. Фитнес-модель очень сильно похожа на Ким. Особенно, когда та была блондинкой.
Хорватский бьюти-блогер Елена Пежич в погоне за внешностью инстадивы сделала себе несколько операций. Чтобы быть похожей на Кардашьян, она использует секреты и уловки суперзвезды.
Малоизвестная американская актриса армянского происхождения Тени Паносян обрела популярность благодаря сходству с Кардашьян. Красотка и не против.
Напомним, что Ким Кардашьян и ее дочь надели одинаковую одежду и поразили сходством: "Близняшки".
Как сообщала Politeka, знойная Ким Кардашьян приспустила халатик и посветила своими прелестями: лучший ракурс.
Также Politeka писала, что дерзкая Кардашьян вышла на люди без белья, у мужа сдали нервы: «Что за?..».