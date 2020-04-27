Американська телезірка, бізнесвумен і модель Кім Кардашьян показала свою підрослу дочку
У відомої телезірки четверо дітей, передає Politeka.net. Красуня опублікувала фото з однією з дочок, Норт Вест. Обидві позували у білих футболках з синіми написами.
Дівчинка зробила два високі пучки з волосся, вона дивилася великими очима в камеру.
Кім Кардашьян розпустила довге хвилясте волосся. Вона зробила губи качечкою і також дивилася в камеру з-під пишних вій.
"Що тобі найбільше подобається в карантині? Дайте мені знати 👇🏼...", - поцікавилася модель у підписників, додавши, що проводить з дітьми 24 години на тиждень.
Провал Меган Маркл і принца Гаррі в США викликав переполох у королівській родині: "Стало кошмаром"
Російська Кардаш'ян ледве втримала пишні форми в крихітному купальнику: Ідеальний вигляд
Кім Чен Ин раптово помер: у США повідомили фатальні подробиці
Безсоромна Лорак показала топ своїх самих зухвалих нарядів: у мереживі, сіточці і без білизни
За сім годин пост зібрав більше двох мільйонів лайків та багато коментарів.
Деякі користувачі скептично поставилися до вислову Кім. Люди не вірили, що вона проводить з дітьми стільки часу, і цікавилися, чому вона бреше.
Інші ж просто завалили зірку з дочкою компліментами, назвавши їх близнючками.
Нагадаємо, так як в США карантин, Кім та її сім'я змушені сидіти вдома.
Зірка опублікувала селфі з ванної, стоячи біля дзеркала. Шанувальники звернули увагу, що красуня ідеально виглядає.
За годину пост Кардашьян зібрав понад 600 тисяч лайків. В коментарях всі жартували з приводу туалетного селфи. Таке фото є у кожної дівчини.
«Мило», «Не важливо, 169 мільйонів у тебе передплатників або 300, у тебе все одно має бути хоч одне фото в туалеті», - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Кім Кардашьян поділилася знімком, який наочно продемонстрував всі достоїнства її фігури.
Варто відзначити, що тіло Кім, якого вона домоглася багато в чому завдяки пластичним операціям, саме по собі встигло стати культовим.
Нагадаємо, зухвала Кардашьян вийшла на люди без білизни, у чоловіка здали нерви.
Як повідомляла Politeka, найгарячіші двійники Кім Кардашьян, які переплюнули її красі.
Також Politeka писала, що Кім Кардашьян померилась красою з мамою і бабусею: надивитися неможливо.