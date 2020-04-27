Американська телезірка, бізнесвумен і модель Кім Кардашьян показала свою підрослу дочку

У відомої телезірки четверо дітей, передає Politeka.net. Красуня опублікувала фото з однією з дочок, Норт Вест. Обидві позували у білих футболках з синіми написами.

Дівчинка зробила два високі пучки з волосся, вона дивилася великими очима в камеру.

Кім Кардашьян розпустила довге хвилясте волосся. Вона зробила губи качечкою і також дивилася в камеру з-під пишних вій.

"Що тобі найбільше подобається в карантині? Дайте мені знати 👇🏼...", - поцікавилася модель у підписників, додавши, що проводить з дітьми 24 години на тиждень.

За сім годин пост зібрав більше двох мільйонів лайків та багато коментарів.

Деякі користувачі скептично поставилися до вислову Кім. Люди не вірили, що вона проводить з дітьми стільки часу, і цікавилися, чому вона бреше.

Інші ж просто завалили зірку з дочкою компліментами, назвавши їх близнючками.

Нагадаємо, так як в США карантин, Кім та її сім'я змушені сидіти вдома.

Зірка опублікувала селфі з ванної, стоячи біля дзеркала. Шанувальники звернули увагу, що красуня ідеально виглядає.

За годину пост Кардашьян зібрав понад 600 тисяч лайків. В коментарях всі жартували з приводу туалетного селфи. Таке фото є у кожної дівчини.

«Мило», «Не важливо, 169 мільйонів у тебе передплатників або 300, у тебе все одно має бути хоч одне фото в туалеті», - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян поділилася знімком, який наочно продемонстрував всі достоїнства її фігури.

Варто відзначити, що тіло Кім, якого вона домоглася багато в чому завдяки пластичним операціям, саме по собі встигло стати культовим.

Нагадаємо, зухвала Кардашьян вийшла на люди без білизни, у чоловіка здали нерви.

Як повідомляла Politeka, найгарячіші двійники Кім Кардашьян, які переплюнули її красі.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян померилась красою з мамою і бабусею: надивитися неможливо.