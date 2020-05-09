Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала, як розважається під час карантину

Співачка перебуває в ізоляції разом з близькими вже багато тижнів, незважаючи на скасований графік концертів, скасування низки проектів, а також модних зйомок, артистка продовжує активно працювати над собою. Перебуваючи вдома, Віра вирішила зайнятися фігурою і харчуванням, про що активно повідомляє на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, пише Рoliteka.net.

Так, цього разу артистка представила кадр зі своєї прогулянки, під яким розповіла, що їй не чужа лінь, особливо на карантині, коли всі близькі затишно сидять вдома.

"Привіт, мої хороші!) сподіваюся, ви нудьгували)) я теж сумувала, при цьому мені взагалі не було нудно! У мене так зайняті дні, що часу для соцмереж майже не залишилося) і я так кайфую! Продовжую тренуватися, готувати, але найбільше часу йде на навчання! як небудь подібно все розповім, а поки: Нещодавно у мене був класний інсайт. І я хочу з вами поділитися ним.

Думаю багатьом з нас в тій чи іншій мірі властива прокрастинація (у психології схильність до постійного відкладання справ, навіть важливих і термінових, що приводить до життєвих проблем і болючим психологічних ефектів(Вікіпедія). Часто це стосується і харчування, здорових звичок. Дотримання яких ми відкладаємо на потім.

Та ось нещодавно я зловила себе на думці. Коли я писала пост про рух, про те, що треба всім рухатися і тд. Адже Я рухаюся, тренуюся через день, гуляю. Але іноді знаходжу більш важливі справи, ніж погуляти, хоча я після ходьби відчуваю себе прекрасно і люблю це робити, але коли вся сім'я вдома, ніхто не хоче нікуди йти, і ти такий - ну і я залишуся, пройдуся завтра. Це загострилося саме на карантині", - написала Віра.

До цього на домашньому невеликому ролику артистка з'явилася без макіяжу, сидячи за столом і дивлячись на апетитні страви поруч з нею. Підпису Віра розповіла, що вона не претендує на статус ідеальної жінки, оскільки немає межі досконалості і їй завжди є куди прагнути.

«Перш, ніж перейти до наступних здоровим звичкам розповім вам ще про себе. Я не робот.🤖 Звичайно,я правильно харчуюся, але у мене звісно є свої слабкості😉і взагалі я люблю поїсти!!)

РАЗ в тиждень з задоволенням почала дозволяти собі НА СНІДАНОК АБО ОБІД (це важливо, що не на вечерю😉) - ВСЕ, що мені хочеться 🤪І спочатку, коли я ще любила солодке, це міг бути шматок солодкого пирога або торта, або кекс, який я люблю і зараз)) але це і був мій прийом їжі. Не тим, не разом, а замість сніданку/обіду раз на тиждень я відривалася)) (зауважу це був не цілий торт і навіть не його половинка 😂- максимум 2 шматка). Ось так я і живу зараз.

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