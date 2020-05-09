Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала, як розважається під час карантину 

Співачка перебуває в ізоляції разом з близькими вже багато тижнів, незважаючи на скасований графік концертів, скасування низки проектів, а також модних зйомок, артистка продовжує активно працювати над собою. Перебуваючи вдома, Віра вирішила зайнятися фігурою і харчуванням, про що активно повідомляє на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, пише Рoliteka.net.

View this post on Instagram

Привет, мои хорошие!) надеюсь, вы скучали)) я тоже скучала, при этом мне вообще не было скучно! У меня так заняты дни,что времени для соцсетей поти не осталось) и я так кайфую! Продолжаю тренироваться, готовить, но больше всего времени уходит на учебу!) как нибудь подобно все расскажу, а пока: Недавно у меня был классный инсайт. И я хочу с вами им поделиться. Думаю многим из нас в той или иной степени свойственна прокрастинация (в психологии склонность к постоянному откладыванию дел, даже важных и срочных, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам(Википедия). Часто это касается и питания, здоровых привычек. Соблюдение которых мы откладываем на потом. И вот недавно я поймала себя на мысли. Когда я писала пост про движение, о том, что надо всем двигаться и тд. Я ведь двигаюсь, тренируюсь через день, гуляю. Но иногда нахожу более важные дела, чем погулять 🙈 хотя я после ходьбы чувствую себя прекрасно и люблю это делать, но когда вся семья дома, никто не хочет никуда идти, и ты такой - ну и я останусь, пройдусь завтра🤦🏼‍♀️. Это обострилось именно на карантине)Так вот! Написала тогда свой пост, и понимаю, что если я вам это сказала, надо же самой соответствовать. А я человек ответственный. Встала, оделась и пошла! Одна) семья осталась дома. Я иду, солнышко светит, счастливая, довольная что гуляю, прошла 8 км и думаю, вот благодаря тому, что я написала этот пост, в тот день я и себя промотивировала! Хотя могла не пойти 😜. То же с гаджетами. Когда я говорю ребёнку проводить меньше время с гаджетами, это стимулирует меня показывать пример и делать это самой в первую очередь. В общем - лайфхак. Когда мы начинаем кому-то помогать делать что-то хорошее, полезное, правильное, это стимулирует нас самих быть более обязательными, ответственными в этом направлении. Поэтому. Берите партнера, маму, сестру, подругу/друга, ребёнка и станьте для него мотиватором! Мотивируя других мы лучше мотивируемся сами! Я не претендую на звание психолога, это просто инсайт) но в моем случае работает! Попробуйте. Может и в вашем)

A post shared by VB Diary 📝 Vera Brezhneva (@vbdiary) on

Популярні новини зараз

Рахунки українців блокуються, важливе звернення Приватбанку: "Поверніть по-хорошому"

Серйозна НП в Україні, збирають кризовий штаб: перші подробиці

Долар пробив нове дно, цифри в обмінниках вражають: чого чекати українцям

«Більше 2 тисяч гривень»: українцям почали видавати нову допомогу, хто отримає гроші
Показати ще

Так, цього разу артистка представила кадр зі своєї прогулянки, під яким розповіла, що їй не чужа лінь, особливо на карантині, коли всі близькі затишно сидять вдома.

"Привіт, мої хороші!) сподіваюся, ви нудьгували)) я теж сумувала, при цьому мені взагалі не було нудно! У мене так зайняті дні, що часу для соцмереж майже не залишилося) і я так кайфую! Продовжую тренуватися, готувати, але найбільше часу йде на навчання! як небудь подібно все розповім, а поки: Нещодавно у мене був класний інсайт. І я хочу з вами поділитися ним.

 Думаю багатьом з нас в тій чи іншій мірі властива прокрастинація (у психології схильність до постійного відкладання справ, навіть важливих і термінових, що приводить до життєвих проблем і болючим психологічних ефектів(Вікіпедія). Часто це стосується і харчування, здорових звичок. Дотримання яких ми відкладаємо на потім.

Та ось нещодавно я зловила себе на думці. Коли я писала пост про рух, про те, що треба всім рухатися і тд. Адже Я рухаюся, тренуюся через день, гуляю. Але іноді знаходжу більш важливі справи, ніж погуляти, хоча я після ходьби відчуваю себе прекрасно і люблю це робити, але коли вся сім'я вдома, ніхто не хоче нікуди йти, і ти такий - ну і я залишуся, пройдуся завтра. Це загострилося саме на карантині", - написала Віра.

До цього на домашньому невеликому ролику артистка з'явилася без макіяжу, сидячи за столом і дивлячись на апетитні страви поруч з нею. Підпису Віра розповіла, що вона не претендує на статус ідеальної жінки, оскільки немає межі досконалості і їй завжди є куди прагнути.

«Перш, ніж перейти до наступних здоровим звичкам розповім вам ще про себе. Я не робот.🤖 Звичайно,я правильно харчуюся, але у мене звісно є свої слабкості😉і взагалі я люблю поїсти!!)

РАЗ в тиждень з задоволенням почала дозволяти собі НА СНІДАНОК АБО ОБІД (це важливо, що не на вечерю😉) - ВСЕ, що мені хочеться 🤪І спочатку, коли я ще любила солодке, це міг бути шматок солодкого пирога або торта, або кекс, який я люблю і зараз)) але це і був мій прийом їжі. Не тим, не разом, а замість сніданку/обіду раз на тиждень я відривалася)) (зауважу це був не цілий торт і навіть не його половинка 😂- максимум 2 шматка). Ось так я і живу зараз.

Нагадаємо, Віра Брежнєва і Дорофєєва "зарубились" і з'ясували, хто крутіше і красивіше

Як повідомляла Politeka, дочка Брежнєвої в короткому топі побешкетувала з подругою і вразила природною красою

Також Politeka писала, що Брежнєва показала, як спокушає Меладзе будинку