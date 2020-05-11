Відомий композитор Костянтин Меладзе, якому приписують роман із солісткою ВІА Гри Ерікою Герцег, святкує сьогодні 57-річчя

На фото Меладзе позував в сорочці і джинсах, а образ доповнив наручним годинником і окулярами. Костянтин посміхався на камеру, стоячи на однотонному фоні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні в родині Meladze Music велике свято!🎆

У нашого улюбленого Костянтина Меладзе День Народження!

Ми бажаємо Костянтину здоров'я, що зараз особливо важливо. Бажаємо, з будь-яких ситуацій витягувати нові можливості і реалізовувати їх у творчість, що всі ми дуже любимо!

Щоб муза завжди була поруч і в душі звучала музика!

З Днем Народження, Костянтин!", - написав адміністратор сторінки Меладзе.

Еріка Герцег і фанати поставили майже 2500 лайків і написали безліч привітань:

"Дуже люблю з днем народження Вас", "З Днем Народження! Творчих успіхів і здоров'я! Ваша шанувальниця з Алмати!", "З Днем Народження Вас! Всього самого доброго! Дякую за вашу творчість і талант!", "З днем народження вас, геніальна людина!!".

Нагадаємо, Віра Брежнєва показала, як розважається на дивані зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе.

Популярна українська співачка, яка перебралася жити і працювати в Росії, вирішила показати шанувальникам, як проходить її самоізоляція з сім'єю. Відповідне відео вона опублікувала в Instagram.

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