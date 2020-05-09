Стало відомо, як спадкоємиці Валерія Меладзе контактують з співачкою Вірою Брежнєвою

Про це Інга Меладзе зізналася в інтерв'ю порталу Class, передає Politeka.net.

Ще рік тому дочка Валерія Меладзе опублікувала спільний знімок з Вірою Брежнєвою, який викликав у шанувальників неоднозначну реакцію.

Публіка досі впевнена, що екс-ВІА Гра Віра Брежнєва нібито вкрала з родини брата співака — Костянтина Меладзе.

Тоді відомого продюсера обурили подібні домисли фанатів.

«Ніхто нікого з родини не відводив. Як мене взагалі можна відвести? Я що, теля?!», - обурювався Костянтин Меладзе.

Але час усе розставив на свої місця, і в даний момент Віра Брежнєва чудово ладнає з рідними чоловіка, у тому числі з дочкою Валерія Інгою.

«Було абсолютно очікувано, що багато людей захочуть висловити свою думку з того чи іншого питання. У нас з Вірою хороші відносини, нейтральні. Ми не дуже часто бачимося, бо усі в роз'їздах», - запевняє Вона.

Додамо, що Валерій Меладзе в якійсь мірі повторив досвід свого брата: в 2014-му співак одружився колезі Брежнєвої по групі «ВІА-Гра» Альбіні Джанабаєвій. До шлюбу пара таємно зустрічалася багато років і навіть обзавелася дітьми.

«Я стала здогадуватися приблизно за два роки до остаточного розриву. Відчула, що відбувається щось погане. Валера відмовлявся розмовляти, хоча я і намагалася з'ясувати причину змін в його поведінці. А одного разу він просто зірвався і все розповів, але не став називати її імені. Для мене почуте було шоком. Вже пізніше я дізналася від подруги, що це Альбіна Джанабаєва. Новина виявилася несподіванкою. Звичайно, я знала Альбіну, але й припустити не могла, що у неї є син від Валери», нещодавно згадувала колишня дружина Меладзе Ірина Малухина.

Раніше ми повідомляли, Меладзе і Джанабаєва привідкрили завісу таємниці свого сімейного життя.

За словами Валерія, він знає дружину близько двадцяти років, і у них за плечима, безумовно, бували кризи: "Хто-небудь в душу плюнув тобі вдень, а ти з цим ввечері приходиш додому, ось тобі і криза. Мені здається, що такі речі можуть впливати".

"Це як і вікові кризи. Ми ж прекрасно розуміємо, що десь на переходах бувають складні моменти. Так само і в сімейних відносинах. Ми можемо довго говорити про психологію, про те, що треба залишати всі проблеми за дверима. Але, як це залишиш за дверима, якщо немає нікого ближче, ніж людина, яка чекає тебе вдома, а іноді потрібно просто виговоритися", - додала Альбіна.

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