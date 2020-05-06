Віра Брежнєва показала, як розважається на дивані зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе

Популярна українська співачка, яка перебралася жити і працювати в Росію, вирішила показати шанувальникам, як проходить її самоізоляція з сім'єю. Відповідне відео вона опублікувала в Instagram, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

На кадрах Віра сидить на дивані з чоловіком і «співає» жартівливу пісню про вируючий у світі китайський вірус. Їм допомагає і молодша дочка співачки – Сара. Особливої атмосфери відео додає накладений на нього фільтр, який спотворює обличчя Брежнєвої і її домочадців.

Судячи з кадрів, Віра в захваті від таких розваг.

Підписники зірки активно обговорюють відео в коментарях.

«Ой не можу навіть від сміху хрюкаю», «Нарешті об'явилася! За що тобі Костянтин Шотаєвич інтернет вирубав? Давай виправляйся, а то без тебе від нудьги померти можна!», «Карколомна Віра», «Весела сімейка!», «найефектніший вийшов Костя! З'явилося його нутро грузинське», «Жах. Взагалі не весело з таких картинок», «Віра, не треба, такі мордочки робити некрасиво, правда!», «а це ви від карантину такі сталі або просто маска?», - пишуть люди.

До цього ми писали, що старша дочка Брежнєвої Соня Кіперман поділилася гарячими фотографіями з відпочинку.На знімках Соня одягнена в мікро купальник, який ледь прикриває її груди. Красуня розляглася на канапі під деревами і грілася на сонечку. Крім цього, Соня поділилася селфи, на яких чудово видно її фігуру і обличчя.

«Сонячне дитинко», - підписала знімок Соня.

Нагадаємо, юна дочка Брежнєвої безсоромно виставила напоказ свої принади в бікіні, вся в маму.

Як повідомляла Politeka, дочка Брежнєвої роздяглася заради відвертих фото і потрапила під роздачу, мережа кипить.

Також Politeka писала, що Брежнєва показала, як розважається з Меладзе, відео: «Не потрібні твої клятви вірності».