Экс-ангел «Victoria’s Secret» Кэндис Свейнпол поделилась атмосферными снимками с пляжа

Свежее фото модель опубликовала в Инстаграм, пишет Politeka.net. На фото красотка одета в светлые джинсы и голубую рубашку. На голову девушка надела вязаную шапку. Свейнпол дурачилась и изображала различные фигуры на песке. А на одном из фото она расстегнула рубашку, засветив живот и часть груди.

За день пост модели собрал почти 150 тысяч лайков. В комментариях ее стали хвалить.

«Очень интересно», «Мило», «Совершенство в движении», «Это такие великолепные фото», «Невероятно… кажется там довольно холодно», «Ангел в голубой лагуне», «Великолепная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кэндис Свейнпол сверкнула идеальным телом в одних трусиках и рубашке, которую она завязала под грудью. 31-летняя модель уселась на мотоцикл засветив свои округлые бедра и загорелую кожу. Кроме этого, красотка посветила стальным прессом.

Также недавно Свейнпол позировала на камеру в соблазнительном купальнике. Модель стояла спиной, демонстрируя свои идеальные изгибы. Плавки были сильно натянуты вверх, в результате чего в кадр попали упругие ягодицы очаровательного ангела. Красотка спряталась за листвой, что сделало ее фото еще пикантнее.

Напомним, что Кэндис Свейнпол оголилась ради пикантных кадров: «Настоящая тигрица».

Как сообщала Politeka, Кэндис Свейнпол сняла купальник и показала безупречное тело: "Совсем не стыдно".

Также Politeka писала, что Кэндис Свейнпол выпятила на камеру свои главные "сладости": "без белья еще лучше".