У свій час топ-модель Кендіс Свейнпол блищала в яскравих шоу Victoria’s Secret, тепер же красуня-артистка продовжує зніматися для світового глянцю і частенько балує своїх фанатів в мережі відвертими публікаціями непрофесійного змісту, домашніми, так би мовити
Знаменитість з ПАР позувала у бікіні з енімалістичним принтом. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Кендіс.
Так манекенниця оголилася і трохи пококетувала на камеру в "тигро"-купальнику. Своє волосся білява красуня розпустила і грайливо звиваючись перед об'єктивом камери, посміхалася і місцями навіть ніяковіла.
Відверті кадри одразу ж після публікації привернули увагу публіки: все більше і більше комментарів з'являється під відео, яке опубліковано Кендіс:
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"Неймовірна"
"Тигриця, правда"
"лялечка, обожнюю тебе"
"Любов"
"вау!!!"
Раніше повідомлялося про те, що топ-модель вразила яскравим професійним кадром.
Так на раніше опублікованому фото світова знаменитість постала перед шанувальниками у студії, але не це головне: артистка позувала у яскравому бікіні і масивних чоботях.
Волосся зоряної красуні підібрали у високий хвіст, Кендіс впевнено дивилася в камеру, стоячи в півоберта. Ніжний макіяж, "помітний наряд", професіоналізм білявої красуні-манекенниці - фото вийшло просто приголомшливим.
Кендіс - одна з найбільш, як відомо, високооплачуваних моделей світу, південноафриканська красуня полонила серця мільйонів фанів по всьому світу - її часто називають "жива Барбі" за зовнішню схожіть з популярною лялькою. У підтвердження всього цього - коментатори-підписники зірки написали масу компліментів артистці:
"...до чого ж хороша"
"Принадна"
"Вогонь"
"Краща, супер"
Нагадаємо, янгол Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру
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