У свій час топ-модель Кендіс Свейнпол блищала в яскравих шоу Victoria’s Secret, тепер же красуня-артистка продовжує зніматися для світового глянцю і частенько балує своїх фанатів в мережі відвертими публікаціями непрофесійного змісту, домашніми, так би мовити

Знаменитість з ПАР позувала у бікіні з енімалістичним принтом. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Кендіс.

Так манекенниця оголилася і трохи пококетувала на камеру в "тигро"-купальнику. Своє волосся білява красуня розпустила і грайливо звиваючись перед об'єктивом камери, посміхалася і місцями навіть ніяковіла.

Відверті кадри одразу ж після публікації привернули увагу публіки: все більше і більше комментарів з'являється під відео, яке опубліковано Кендіс:

"Неймовірна"

"Тигриця, правда"

"лялечка, обожнюю тебе"

"Любов"

"вау!!!"

Раніше повідомлялося про те, що топ-модель вразила яскравим професійним кадром.

Так на раніше опублікованому фото світова знаменитість постала перед шанувальниками у студії, але не це головне: артистка позувала у яскравому бікіні і масивних чоботях.

Волосся зоряної красуні підібрали у високий хвіст, Кендіс впевнено дивилася в камеру, стоячи в півоберта. Ніжний макіяж, "помітний наряд", професіоналізм білявої красуні-манекенниці - фото вийшло просто приголомшливим.

Кендіс - одна з найбільш, як відомо, високооплачуваних моделей світу, південноафриканська красуня полонила серця мільйонів фанів по всьому світу - її часто називають "жива Барбі" за зовнішню схожіть з популярною лялькою. У підтвердження всього цього - коментатори-підписники зірки написали масу компліментів артистці:

"...до чого ж хороша"

"Принадна"

"Вогонь"

"Краща, супер"

Нагадаємо, янгол Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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