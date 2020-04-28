Зірка прекрасна у всіх сенсах цього слова

Модель відомого бренду Victoria's Secret Кендіс Свейнпол любить епатувати публіку відвертими знімками

Цього разу зірка постала напівоголеною і забрудненою у піску і їй зовсім не соромно, повідомляє Politeka.net.

Модель представила спокусливі кадри у Сториз свого Instagram. На одному знімку Кендіс позувала, стоячи спиною в купальнику. Видно, що красуня повністю у піску і навіть волосся не пошкодувала.

На другому фото ангел бренду нижньої білизни розпустила волосся, яке розвіювалося за вітром. При цьому красуня все також позує в піску, але не в закритому купальнику, як на попередньому знімку, а в одних плавках-бікіні.

Помітні забруднені в піску форми знаменитості і це приваблює ще більше увагу до образу.

Груди модель прикрила руками. Дівчина заплющила очі, ніби насолоджуючись сонячним світлом.

Оскільки фото було оприлюднено в сториз, користувачі мережі не змогли його відкрито прокоментувати.

Нагадаємо, Кендіс Свейнпол позувала в чорному міні-бікіні, яке мінімально прикриває форми моделі.

Сама зірка застигла в пікантній позі, демонструючи на камеру, за що її полюбили чоловіки.

«Бомба», «так виглядає насолода – природа і нічого зайвого», «гаряче!», «купальник відпад», «неймовірна», - написали шанувальники.

Раніше повідомлялося, що Кендіс Свейнпол постала в міні-білизні, виставивши напоказ розкішне тіло. При цьому зірка елегантно задирала руку, застигнувши в спокусливій позі на камеру.

«Остання, на сьогодні», - коротко говориться в повідомленні.

Користувачі мережі обсипали чарівну красуню компліментами, не в силах перестати нею милуватися.

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