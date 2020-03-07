Екс-ангел "Victoria’s Secret" Кендіс Свейнпол привернула увагу відвертим фото

31-річна модель часто хвалиться своєю розкішною фігурою, пише Politeka.net. Так, на одному з останніх фото зірка засвітила ідеальне тіло, сидячи на мотоциклі.

Дівчина була в яскравій сорочці, яку зав'язала під грудьми. Красуня посвітила сталевим пресом.

Також на знаменитості були чорно-білі плавки на високій посадці, які підкреслили струнку талію дівчини.

Зірка сиділа, закинувши ноги в босоніжках на мотоцикл.

Вона дивилася вдалину і посміхалася. Загалом, модель виглядала дуже спокусливо.

"У пошуках літа .. 🌞", - підписала знімок ангел.

За 20 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися ідеальними формами моделі, від якої просто гріх відвести погляд. У Кендіс ідеально все, і кожен чоловік мріє про таку красуню.

Нагадаємо, Кендіс Свейнпол позувала спиною до фотографа, щоб показати одні із найсоковитіших місць своєї фігури.

Плавки були сильно натягнуті вгору, у результаті видні пружні сідниці чарівного ангела.

Рівна спинка була "прикрашена" чорними лямками від купальника. Кендіс злегка зігнулась і подивилася в камеру через плече.

Завершували образ красуні маса браслетів, а також великі кільця у вухах.

Раніше повідомлялося, що Кендіс Свейнпол посвітила формами в пікантному вбранні на відпочинку.

Зірка з'явилася в пікантному боді, яке підкреслює її форми. Як можна помітити, дівчина позує на тлі річки, піднявши руки до гори.

«Залишайся дикою», - коротко підписаний знімок.

«божественний вигляд», «бомба!», «ідеальне тіло», - прокоментували користувачі мережі.

Нагадаємо також, що Кендіс Свейнпол оголилася і трохи пококетувала на камеру в "тигро"-купальнику. Свое волосся білява красуня розпустила і грайливо звиваючись перед об'єктивом камери, посміхалася і місцями навіть ніяковіла.

Відверті кадри відразу ж після публікації привернули увагу публіки: все більше і більше коментарів з'являлися під ними.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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