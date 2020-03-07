Екс-ангел "Victoria’s Secret" Кендіс Свейнпол привернула увагу відвертим фото
31-річна модель часто хвалиться своєю розкішною фігурою, пише Politeka.net. Так, на одному з останніх фото зірка засвітила ідеальне тіло, сидячи на мотоциклі.
Дівчина була в яскравій сорочці, яку зав'язала під грудьми. Красуня посвітила сталевим пресом.
Також на знаменитості були чорно-білі плавки на високій посадці, які підкреслили струнку талію дівчини.
Зірка сиділа, закинувши ноги в босоніжках на мотоцикл.
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Вона дивилася вдалину і посміхалася. Загалом, модель виглядала дуже спокусливо.
"У пошуках літа .. 🌞", - підписала знімок ангел.
За 20 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі захопилися ідеальними формами моделі, від якої просто гріх відвести погляд. У Кендіс ідеально все, і кожен чоловік мріє про таку красуню.
Нагадаємо, Кендіс Свейнпол позувала спиною до фотографа, щоб показати одні із найсоковитіших місць своєї фігури.
Плавки були сильно натягнуті вгору, у результаті видні пружні сідниці чарівного ангела.
Рівна спинка була "прикрашена" чорними лямками від купальника. Кендіс злегка зігнулась і подивилася в камеру через плече.
Завершували образ красуні маса браслетів, а також великі кільця у вухах.
Раніше повідомлялося, що Кендіс Свейнпол посвітила формами в пікантному вбранні на відпочинку.
Зірка з'явилася в пікантному боді, яке підкреслює її форми. Як можна помітити, дівчина позує на тлі річки, піднявши руки до гори.
«Залишайся дикою», - коротко підписаний знімок.
«божественний вигляд», «бомба!», «ідеальне тіло», - прокоментували користувачі мережі.
Нагадаємо також, що Кендіс Свейнпол оголилася і трохи пококетувала на камеру в "тигро"-купальнику. Свое волосся білява красуня розпустила і грайливо звиваючись перед об'єктивом камери, посміхалася і місцями навіть ніяковіла.
Відверті кадри відразу ж після публікації привернули увагу публіки: все більше і більше коментарів з'являлися під ними.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру
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