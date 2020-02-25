Екс-ангел Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол позувала в яскравому відвертому образі

Знаменита манекенниця покрасувалася зі своєю зірковою подругою-моделлю у бра в формі популярного серед споживачів фрукта. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Кендіс.

Такі "солодощі" на не менш солодкій, ніж ананаси Кендіс дуже, ймовірно, порадували її фанів. Зазначимо, що можливості прокоментувати рекламний знімок моделей в яскравих і привертаючих увагу нарядах у шанувальників зірки не було. Однак раніше вони неодноразово в коментарях під її постами задзначали, що Кендіс не перестає їх радувати - вона струнка, привітна і спокуслива "в очах більшості чоловіків світу".

Шанувальники манекенниці також часто називають недвозначно її Цукеркою, адже ім'я дівчини це дозволяє. Крім прямого значення, фолловери раніше писали про те, що Свейнпол настільки гарна зовні, що в білизні вона позує або без неї - однаково прекрасна. Останній варіант багатьом видався ще більш привабливим, ніж всі інші.

Так на новому кадрі манекенниці пильно дивляться в об'єктив камери, образи доповнив яскравий макіяж і стильні зачіски, а розшиті шортики, бра і сукня на моделях виглядали дуже ефектно.

Нагадаємо також і про те, що екс-янголи Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол та Даутцен Крус засвітили свої розкішні фігури при мінімумі одягу.

Зоряні манекенниці відпочили на знаменитій Ямайці. Так на опублікованих кадрах моделі вирішили трохи «прибіднитися», порівнявши себе зі «звичайними домогосподарками». На чорно-білому знімку довгоногі екс-ангели Victoria’s Secret позували в тісних купальниках біля однієї зі стійок місцевого пляжного барчика.

Нагадаємо, янгол Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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