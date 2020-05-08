Популярний український шеф-кухар, суддя відомого кулінарного шоу МастерШеф Володимир Ярославський відкрив секрет приготування вареників на пару

Покроковий рецепт він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Бренд-шеф магазину «Good Wine» зазначив, що вареники він готує за рецептом своєї бабусі. Це практично полтавські галушки. За словами шефа, такі вареники особливо смачні на наступний день після приготування. Їх можна підсмажити на вершковому маслі, і смачніше немає нічого на світі.

Для приготування тіста для смачних вареників вам знадобиться:

250 грам жирного кефіру,

половина яйця,

трохи солі,

350-370 грам борошна,

6 грам соди.

Ярославський розповів, що його бабуся клала 1 яйце на 500 грам кислого молока, тому він кладе на свою закладку всього півяйца. Вам потрібно з'єднати в мисці всі інгредієнти і вимісити тісто. Воно повинно вийти ніжним. За словами шеф-кухаря, чим ніжніше вийде тісто, тим смачніше будуть вареники.

Близько півгодини тісто має постояти, після чого можна братися за формування вареників. Формувати кружечки можна будь-яким зручним для вас способом. Ліпити потрібно швидко, щоб тісто не підсохло. Начинку обирайте будь-яку, яка вам подобається. Це може бути сир, м'ясо, картопля, вишня.

«Варимо на пару, я робив на марлі. Невеликим виробам достатньо 5 хвилин. Побільше - 6. А ще не переваріть - якщо перетримати, вироби трохи підуть прозорими плямами», - радить Ярославський.

Він додав, що з такого тіста роблять порожні галушки.



Коли вареники готові, змастіть їх маслом зі смаженою цибулею, інакше вони злипнуться.

В коментарях до посту залишили безліч компліментів вареникам. "Це бомба", - написала одна з підписниць.

Нагадаємо, що легендарний кухар розкрив секрет чудового пюре: все змінить один інгредієнт.

Politeka повідомляла, що переможець шоу «МастерШеф» Клопотенко здійснив революцію в харчуванні: важлива заява.

Також Politeka писала, що одеських школярів нагодує персональний шеф-кухар: «Більше ніякої вермішелі».