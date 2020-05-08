Популярний український шеф-кухар, переможець кулінарного шоу МастерШеф Євген Клопотенко розповів, що можна приготувати з гречки, якою запаслися всі українці
Кілька унікальних рецептів він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. За словами Клопотенко, гречка змушує людей сходити з розуму, тому вона заслуговує особливого підходу. Враховуючи той факт, що проста гречка дуже швидко набридає, а її запаси залишаються, він пропонує поекспериментувати з її приготуванням.
Найбільш простий спосіб поліпшити смак гречки – додати до неї спеції. За словами шеф-кухаря, можна додавати в кашу ті спеції, які подобаються саме вам. Улюблені спеції Клопотенка - кардамон, паличка кориці і зірочка бадьяна.
Другий варіант – приготування гречки в бульйоні або завареному заздалегідь зеленому чаї. У цьому випадку її потрібно просто зварити, використовуючи замість води бульйон або чай.
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Дуже смачна гречка виходить, якщо змішати її з кунжутним маслом, чилі і соєвим соусом. Клопотенко обіцяє, що цей смак не залишить нікого байдужим.
Крім цього, гречку можна не варити, а замочити її на ніч в будь-якій рідині. Це може бути яблучний, буряковий, томатний соки, чай або бульйон. Потім потрібно додати туди спецій, сиру, горіхів і смакота готова.
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