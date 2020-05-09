Популярний український шеф-кухар, переможець кулінарного шоу МастерШеф Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачну курочку
Оригінальний рецепт він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Клопотенко зазначив, що курка може бути неймовірно смачною, якщо її приготувати за індійським рецептом. Така курочка називається Баттер Чікен. Шеф-кухар зазначає, що мікс спецій, а також вершково-томатний соус здатні звести з розуму будь-кого.
Дл приготування курки вам знадобиться:
- 500 грам курячих стегенець,
- 2-3 зубчики часнику,
- 3 помідора,
- 1 головка червоної цибулі,
- 100-150 мл – курячого бульйону,
- 1 ч. л. паприки (бажано копченої),
- 1 ст. л. томатної пасти,
- 1 ч. л. цукру,
- 125 грам натурального йогурту,
- 50 грам вершкового масла,
- спеції.
Клопотенко радить від'єднати від м'яса кістки і зварити з них бульйон. М'ясо потрібно порізати на невеликі шматочки, після чого посолити, додати паприку і обмазати часником. М'ясу потрібно 15 хвилин настоятися.
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Для соусу потрібно нарізати три помідора і почати тушити їх на сковороді. Додаємо до томатів дрібно нарізану цибулю. На сковорду потрібно додати курячий бульйон, але можна обійтися і без нього. Через 15 хвилин додаємо до овочів томатну пасту і цукор. На другій сковорідці підсмажуємо курку.
Тим часом, потрібно змішати гвоздику, зіру, кардамон, коріандр, мускатний горіх, корицю, перець чилі. Все це добре перетираємо і отримуємо спецію, яку додаємо до помідорів. В самому кінці в цю ж суміш додаємо йогурт і вершкове масло.
Отриманий соус додаємо до курки. Якщо хочете ідеальне блюдо, соус необхідно попередньо пропустити через блендер.
«Це дуже смачно! Я їла таку курку в індійському ресторані. До речі вона не була дуже пікантною… Дійсно соковита і ніжна завдяки йогурту», - прокоментувала рецепт одна з підписниць.
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