Популярний український шеф-кухар, переможець кулінарного шоу МастерШеф Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачну курочку

Оригінальний рецепт він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Клопотенко зазначив, що курка може бути неймовірно смачною, якщо її приготувати за індійським рецептом. Така курочка називається Баттер Чікен. Шеф-кухар зазначає, що мікс спецій, а також вершково-томатний соус здатні звести з розуму будь-кого.

Дл приготування курки вам знадобиться:

500 грам курячих стегенець,

2-3 зубчики часнику,

3 помідора,

1 головка червоної цибулі,

100-150 мл – курячого бульйону,

1 ч. л. паприки (бажано копченої),

1 ст. л. томатної пасти,

1 ч. л. цукру,

125 грам натурального йогурту,

50 грам вершкового масла,

спеції.

Клопотенко радить від'єднати від м'яса кістки і зварити з них бульйон. М'ясо потрібно порізати на невеликі шматочки, після чого посолити, додати паприку і обмазати часником. М'ясу потрібно 15 хвилин настоятися.

Для соусу потрібно нарізати три помідора і почати тушити їх на сковороді. Додаємо до томатів дрібно нарізану цибулю. На сковорду потрібно додати курячий бульйон, але можна обійтися і без нього. Через 15 хвилин додаємо до овочів томатну пасту і цукор. На другій сковорідці підсмажуємо курку.

Тим часом, потрібно змішати гвоздику, зіру, кардамон, коріандр, мускатний горіх, корицю, перець чилі. Все це добре перетираємо і отримуємо спецію, яку додаємо до помідорів. В самому кінці в цю ж суміш додаємо йогурт і вершкове масло.

Отриманий соус додаємо до курки. Якщо хочете ідеальне блюдо, соус необхідно попередньо пропустити через блендер.

«Це дуже смачно! Я їла таку курку в індійському ресторані. До речі вона не була дуже пікантною… Дійсно соковита і ніжна завдяки йогурту», - прокоментувала рецепт одна з підписниць.

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