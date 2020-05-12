Американская фитнес-модель Ана Чери всегда выгодно демонстрирует достоинства своей фигуры
Красотка часто публикует фото в Инстаграм, где красуется в разных горячих нарядах, сообщает Politeka.net.
Так, на одном из последних фото предстала звезда в домашнем, но при этом горячем, стиле. Красотка была в коротком топе с глубоким декольте, откуда едва не вываливались упругие груди.
Топик был с длинными рукавами и резинкой в районе талии. Наряд поднялся, засветив тонкую талию и упругий живот. Такую девушку не забудешь!
На талию немного переместились розовые мини-шорты, которые также выделили упругие ягодицы знаменитости.
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Красивые ножки и ягодицы трудно не заметить.
Кроме того, игривая модель натянула на ноги высокие гольфы, которые идеально сели на ее накаченных ножках.
Ана облокотилась о перила. Звезда сделала высокий хвостик из кудрявых волос, с кончиком которого она играла в руке. Челочка едва не падала в глаза.
Модель сделала легкий макияж с сочными губами и пышными ресницами.
"Настроение понедельника ☕️🖤 Надеюсь, что начало этой недели у вас хорошее! Раскрою маленький секрет.... на этой недели у меня день рождения 😜👑🎂 # 16", - подписала снимки Ана.
Почти за час пост собрал около 50 тысяч лайков и много комментариев.
Напомним, Ана Чери выпятила вперед прелести из халатика, спустив его с плеч.
Модель едва не уронила домашнюю одежду и не показала, что под ней скрывает. Хотя и так видно, как выпирают ее формы.
Ана распустила волнистые волосы и смотрела в камеру, двигаясь вместе с камерой.
Кадры получились очень соблазнительными, на что, вероятно, и рассчитывала модель.
Напомним, что раздетая Ана Чери прикрылась руками, но это не помогло: кадры дерзости.
Как писала Politeka, пышногрудая Ана Чери соблазнила большими размерами в маленьком топе: "Хочется поцеловать".
Также Politeka писала, что Ана Чери забыла про стыд и сверкнула великолепием в белье из сеточки: такую красоту грех прятать.