Известная модель Памела Андерсон соскучилась по популярности и показала молодую себя

На фото Памела лежит в черных штанах и белой рубашке, которая застегнута на одну пуговицу, что ниже бюста. Под ней можно легко увидеть большую грудь Андерсон, которую она даже не пыталась прикрыть. Модель дополнила образ соблазнительным макияжем и пышной укладкой, для боее горячего фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Я бы хотел пить утренний кофе с тобой", "Ого, я люблю тебя, Памела", "Богиня", "Привет, мисс Андерсон, как ваши дела?", "Вау".

Ранее мы сообщали, что Памела Андерсон сильно наклонилась и показала свою роскошь.

На фото Памела позирует в блестящем коротеньком платье и нагнулась немного вперед, для более соблазнительной позы. Можно легко заметить, что Андерсон без белья и рукой прижала пышную грудь, чтобы она казалась еще больше. Второй рукой звезда приподняла свой наряд снизу, искушая еще больше.

Сообщалось, что легендарная американская актриса Памела Андерсон показала себя в новом образе.

На фото Памела позирует в прозрачном блестящем платье и лежала на камнях. Волосы у Андерсон были распущены в этот раз. Фото получилось очень соблазнительным и интересным, благодаря такому платью легко оценить все формы актрисы.

Напомним, яркая Памела Андерсон показала, как сводила с ума мужчин на кожаном диване

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