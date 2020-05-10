34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра" порадувала шанувальників відео зі спальні

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий ролик у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала на ліжку разом зі своїм чотирилапим улюбленцем, собачкою породи мальтипу (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Тетяна в білій міні-піжамі всілася на рожеві простирадла і витягла стрункі ноги, на які зверху поклала песика животиком догори. Співачка підняла довгі вушка вихованця і мило промовила: "Ти схожий на зайчика..." Котова в кінці смачно поцілувала улюбленця.

"Кажуть, що люди діляться на два типи: ті, які розмовляють з тваринами так, якби вони були людьми (і навіть іноді з технікою, машиною) і ті, хто вважає це дурістю... Але заради інтересу я нещодавно прочитала, що експерти з «антропоморфізму» (поведінкових наук) стверджують, що це ознака унікального розуму і інтелекту, між іншим 😂👍🏻👌🏻 А ти спілкуєшся із улюбленцем чи вважаєш це зайвим? 🐶🤪🙈", - підписала ролик зірка.

За кілька годин пост зібрав майже 60 000 переглядів. Користувачі кинулися коментувати побачене.

"Який класний! Він ніби відповідає :"Ні, я не зайчик!" і ховається... А потім: "так, я собака"

"Це не собака, а грудочка дива та милоти в одному флаконі🥰"

"А як же звичайно спілкуємося 😂повноцінні члени родини 🔥💕"

"Ой солодкий!❤️"

"Танюшечка як ти мило граєш з собачкою)"

"Замучила звіра!"

"щасливчик"

Раніше ми повідомляли, Котова захопила мережу показавши, як засмагає топлес в дивному красивому місці - одному із старовинних міст за кордоном. Дівчина розляглася на каменях, частково прикрившись довгим червоним полотном.

Нагадаємо, що Тетяна Котова влаштувала справжнє випробування пристрасним танцем: "Несіть вогнегасник".

Як повідомляла Politeka, Тетяна Котова засвітила пишне декольте в спальні: «Яка бажана».