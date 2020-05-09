Известная американская фитнес-модель Николь Амато соблазняет невероятными формами
Звезда не устает демонстрировать прелести на камеру, пишет Рoliteka.net. Так, модель опубликовала очередное горячее стори в Инстаграм.
На снимке модель предстала в коротком облегающем топе, который просто шикарно выделил ее пышные формы.
Также Амато была в облегающих леггинсах.
Примечательно, что во время фотографирования Николь решила не тронуть лица, а лишь его часть, таким образом, красотка сделала акцент именно на свои пышные прелести.
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Грудь на снимке сильно выпирала и, казалось, вот-вот выпрыгнет.
При этом звезда села в такую позу, чтобы продемонстрировать и другие достоинства фигуры. В частности, заметны тонкая талия и пышные бедра.
Николь открыла рот, и немного выставила язык: "Ох, и распутница".
Хотя снимок был представлен в разделе сториз все же можно с уверенностью утверждать, что оно собрало массу приятных отзывов.
Напомним, Николь Амато предстала в тесном черном топе, который выделил ее аппетитные прелести. Грудь в наряде смотрелась довольно соблазнительно.
Звезда поводила камерой, чтобы запечатлеть сочное тело и упругие ягодицы в черных трусиках-бикини.
При этом она распустила волосы, а на губах нанесла розовый блеск.
Ранее сообщалось, что Николь Амато в одном из недавних стори подчеркнула свой пышный бюст и крутые бедра, надев красный купальник наподобие культового костюма Памелы Андерсон из сериала "Спасатели Малибу".
Красотка как раз готовилась пойти на тренировку и искупаться в бассейне.
Выглядела Николь просто роскошно.
Напомним, Николь Амато разделась прямо на пляже и потрясла великолепными видами: "Нереальное тело".
Как сообщала Politeka, влажная Николь Амато засветила пикантные места в дырявом купальнике.
Также Politeka писала, что Николь Амато в трусах и тесном топе заставила собой любоваться: "Идеальные батоны"